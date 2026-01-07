दिल्ली के शाहदरा जिले के मानसरोवर पार्क इलाके में बुज़ुर्ग दंपती की बेरहमी से हत्या की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. इस सनसनीखेज डबल मर्डर केस में पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, वो कोई बाहरी नहीं बल्कि मृतक दंपत्ति का पूर्व केयरटेकर निकला.

आरोपी ने लूट की नीयत से वारदात को अंजाम दिया और पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से राजस्थान तक करीब 500 किलोमीटर दूर भाग गया, लेकिन आखिरकार कानून के शिकंजे से नहीं बच सका.

ये मामला तीन और चार जनवरी 2026 की रात का है. रात करीब 12:30 बजे मानसरोवर पार्क थाना पुलिस को पीसीआर कॉल मिली. कॉलर ने बताया कि उसके माता-पिता घर में बेहोश पड़े हैं और पड़ोसियों को शक है कि उनकी मौत हो चुकी है.

घर पर मिली दंपत्ति की लाश

सूचना मिलते ही पुलिस टीम राम नगर एक्सटेंशन स्थित फ्लैट पर पहुंची. घर के बाहर के कमरे में 65 साल की प्रवेश बंसल बेड पर पड़ी मिलीं, जबकि अंदर के कमरे में उनके 71 साल के उनके पति वीरेंद्र कुमार बंसल पड़े थे. वीरेंद्र के मुंह और नाक से खून निकल रहा था और आंखों के पास चोट के निशान थे. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जांच के लिए बनाईं कई टीमें

डबल मर्डर की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई टीमें बनाईं. जांच शुरू की गई. शुरुआत में ये केस पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर लग रहा था, क्योंकि मौके से कोई ठोस सबूत नहीं मिला था. इतना ही नहीं आरोपी ने जानबूझकर ऐसी जगहों से एंट्री-एग्जिट की, जहां CCTV कैमरे नहीं थे. इसके बावजूद आसपास लगे दर्जनों कैमरों की फुटेज खंगाली गई और वहीं से पुलिस को सुराग मिला.

ऐसे मिला सुराग

जांच के दौरान मृतक दंपत्ति के रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ की गई. पुलिस को पता चला कि बीमारी के दौरान दंपत्ति ने दो केयरटेकर रखे थे. पहले केयरटेकर से पूछताछ हुई लेकिन कोई सबूत नहीं मिला. दूसरे केयरटेकर आशोक की तलाश की गई तो उसकी पत्नी ने बताया कि वो बिना मोबाइल फोन लिए तीर्थ यात्रा पर गया है. यहीं से पुलिस को शक हुआ. तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज की जांच बाद पता चला कि आशोक की लोकेशन राजस्थान के सीकर जिले में है.

राजस्थान के सीकर से किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की एक टीम तुरंत राजस्थान के सीकर पहुंची और अशोक को गिरफ्तार किया गया. जब उससे पूछताछ की गई तो पहले वो पुलिस को बरगलाने लगा लेकिन कड़ी पूछताछ में वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसकी निशानदेही पर लूटी गई सोने की ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई.

इसलिए बनाई लूट की योजना

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो जानता था कि मृतक महिला रोजाना सोने के गहने पहनती थी. जल्दी पैसा कमाने के लालच में उसने लूट की योजना बनाई. वारदात से कुछ दिन पहले उसने अपना ठिकाना बदला, सीसीटीव से बचने की तैयारी की और बेटे की गैरमौजूदगी का फायदा उठाया.

ये सामान बरामद

पुराने केयरटेकर के तौर पर पहचान होने की वजह से उसे घर में घुसने में कोई दिक्कत नहीं हुई. लूट के बाद उसने दंपत्ति की हत्या कर दी और फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी के पास से एक सोने की चेन, एक मंगलसूत्र, दो सोने के कंगन, एक सोने की अंगूठी, एक चेन का लॉकेट बरामद किया है.