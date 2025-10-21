दिल्ली: नरेला में 5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, मालिक के मारने से नाराज ड्राइवर ने ली जान
Delhi News: मालिक ने ड्राइवर नीतू को थप्पड़ मारकर डांटा था जिससे नाराज होकर ड्राइवर ने लिया बदला. नीतू ने बच्चे को बहला फुसलाकर ले जाकर ईंट और चाकू से मारकर हत्या कर दी.
दिल्ली के नरेला में पांच साल के मासूम की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. यहां बच्चे का शव ड्राइवर नीतू के कमरे से बरामद हुआ है. पुलिस के मुताबिक कल शराब के नशे में दो ड्राइवरों में झगड़ा हुआ था.
दिल्ली पुलिस के मुतबिक 21 अक्टूबर की दोपहर करीब 3:30 बजे दिल्ली पुलिस की एक बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी. जिसे बाद में थाना नरेला को ट्रांसफर किया गया. जांच के दौरान पता चला कि शिकायतकर्ता का पांच साल का बेटा अपने घर के बाहर खेल रहा था तभी अचानक लापता हो गया.
परिजन और पड़ोसी उसकी तलाश में जुटे ही थे कि कुछ देर बाद बच्चे का शव उसी के ड्राइवर नीतू के कमरे से बरामद हुआ. दिल्ली पुलिस ने अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पास 7-8 गाड़ियां हैं और उसके यहां दो ड्राइवर नीतू और वसीम काम करते हैं.
ड्राइवरों में हुआ था झगड़ा
सोमवार शाम दोनों शराब पीकर आपस में भिड़ गए थे. झगड़े में नीतू ने वसीम को पीटा. जब वसीम ने यह बात मालिक को बताई तो उसने गुस्से में नीतू को दो-चार थप्पड़ मारकर डांट दिया. इसी बात से बौखलाए नीतू ने अगली सुबह बदला लेने की ठानी.
आरोपी ने मासूम बच्चे की ली जान
दिल्ली पुलिस के मुतबिक ड्राइवर नीतू ने मासूम बच्चे को बहला-फुसलाकर अपने किराए के कमरे में ले गया और वहां ईंट और चाकू से उसकी हत्या कर दी. बाद में शव को कमरे में ही छिपा दिया. जब पड़ोसियों ने बदबू और संदिग्ध हरकतें देखीं तो पुलिस को सूचना दी गई.
मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल नरेला पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. वही मामले में आरोपी नीतू फरार है और उसकी तलाश में कई पुलिस टीमें लगा दी गई हैं.
