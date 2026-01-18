दिल्ली: प्रेम संबंध से नाराज नाबालिग भाई ने बहन के प्रेमी को मारा, पुलिस ने 5 आरोपी पकड़े

दिल्ली में एक किशोर को सोशल मीडिया के जरिए एक सार्वजनिक पार्क में बुलाया गया और नाबालिगों के एक समूह ने कथित तौर पर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी. मृतक किशोर का आरोपियों में से एक की बहन के साथ प्रेम संबंध था. इस मामले में लड़की के नाबालिग भाई समेत कुल पांच किशोरों को पकड़ा गया है.

यह घटना 15 जनवरी को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में जापानी पार्क में हुई, जहां दिव्यांशु (18) पर दिनदहाड़े हमला किया गया. पुलिस ने बताया कि हत्या की साजिश कथित तौर पर लड़की के नाबालिग भाई ने रची थी.

बीएसए अस्पताल में मृत घोषित

घटना वाले दिन अपराह्न करीब तीन बजे पीसीआर को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां दिव्यांशु घायल अवस्था में मिला. उसे बीएसए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के अनुसार, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई. जांच के दौरान, चश्मदीदों के बयानों और सबूतों से पता चला कि लड़की के भाई (जो 17 साल का नाबालिग है) ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया था और दिव्यांशु को जान से मारने की साजिश रची थी.

दोस्त के सोशल मीडिया अकाउंट से बुलाया

जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपी ने दिव्यांशु के साथ संपर्क साधने के लिए एक दोस्त के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किया और मिलने के बहाने उसे पार्क में बुलाया. घटना वाले दिन, वह कथित तौर पर अपने साथियों के साथ पार्क पहुंचा और दिव्यांशु पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

24 घंटे में सभी नाबालिग पकड़े गए

पुलिस ने बताया कि अपराध में शामिल सभी लोग नाबालिग हैं और मामला दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उन्हें पकड़ लिया गया. नाबालिगों के पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू, मृतक का मोबाइल फोन, कलाई घड़ी और एक कड़ा बरामद किया गया. यह घटना एक बार फिर प्रेम संबंधों को लेकर होने वाली हिंसा और नाबालिगों द्वारा अपराध की गंभीर समस्या को उजागर करती है. सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर पीड़ित को झांसे में लाना इस मामले का चौंकाने वाला पहलू है.