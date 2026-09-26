11 साल से फरार उम्रकैदी हिमाचल से गिरफ्तार, फरलो पर जेल से हुआ था फरार

दिल्ली पुलिस ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अमित उर्फ संजय उर्फ जयपाल को 11 साल बाद हिमचल के सिरमौर जिले से गिरफ्तार किया है. वर्ष 2015 में फरलो पर दो सप्ताह के लिए जेल से बाहर आया था, लेकिन उसके बाद सरेंडर होने के बजाय वह फरार हो गया था.

यही नहीं उसने शादी भी कर ली थी और उसके दो छोटे बच्चे भी हैं.पहचान छिपाकर रह रहा था, पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी और उसे आखिरकार 11 सालोंबाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, 10 जनवरी 2010 को मयूर विहार फेज-1 में शराब की दुकान के पास रामचंद्र खड़ा था. तभी वहां तीन युवक पहुंचे और उससे पैसे मांगने लगे, जिसके बाद उनमें विवाद के बाद मारपीट हो गयी. जिसमें एक युवक ने रामचंद्र के पेट में चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गए. रामचंद्र को घायल हालत में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने इस मामल में मयूर विहार थाने में हत्या का मामला दर्ज किया था. जिसमें अमित को गिरफ्तार कर जेल भेजा उसे उम्रकैद की सजा के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया.

2015 में मिली थी फरलो

पुलिस के मुताबिक, अदालत ने अमित को 25 मई 2011 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वह जेल नंबर-2 में सजा काट रहा था. दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे 2015 में दो हफ्ते के लिए फरलो दी थी. उसे 6 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2015 तक बाहर रहने की परमिशन मिली थी, लेकिन उसे समय पूरा होने के बाद फरार हो गया.

सिरमौर से पकड़ा गया

फरार होने के बाद पुलिस उसके त्रिलोकपुरी स्थित घर पहुंची लेकिन नहीं मिला. इसके बाद पुलिस तकनीकी जानकारी के आधार पर उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी. जांच में उसकी लोकेशन पहले त्रिलोकपुरी, ग्रेटर नोएडा और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में मिला. पुलिस उसे लगातार ट्रेस कर रही ही और हिमाचल के सिरमौर जिले में सतौन गांव से गिरफ्तार कर लिया.

पहचान बदल ली थी

पुलिस ने बताया कि फरार होने के बाद अमित ने 2016 में बिहार के बोधगया की रहने वाली सोनावा कुमारी से शादी कर ली और उसके दो छोटे बच्चे हैं. वह इस समय सिरमौर के एक गांव में बौद्ध मठ में कुक का काम कर रहा था. उसका परिवार भी वहीं था. यहां उसने अपनी पहचान बदल ली थी.

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