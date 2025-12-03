MCD का बड़ा सुधार, ट्रेड लाइसेंस अब होगा संपत्ति कर में शामिल, व्यापारियों को मिलेगी सीधी राहत

दिल्ली के लाखों व्यापारियों के लिए बुधवार का दिन राहत लेकर आया. दिल्ली नगर निगम (MCD) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जनरल ट्रेड लाइसेंस को सीधे संपत्ति कर भुगतान प्रणाली से जोड़ दिया है. इससे न केवल लाइसेंस प्रक्रिया सरल होगी बल्कि अनावश्यक कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार की आशंकाएं भी कम होंगी. नया मॉडल व्यापारियों के लिए पारदर्शी, सहज और विश्वास-आधारित व्यवस्था की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है.

लाइसेंस के लिए अलग आवेदन की झंझट खत्म

MCD ने डीएमसी एक्ट की धारा 417 में बड़ा संशोधन करते हुए ट्रेड लाइसेंस को अब संपत्ति कर भुगतान प्रणाली का हिस्सा बना दिया है. इसका मतलब है कि व्यापारियों को अब किसी अलग फॉर्म, प्रक्रिया या दस्तावेज़ की जरूरत नहीं होगी. संपत्ति कर के साथ ही लाइसेंस शुल्क का भुगतान हो जाएगा और उसी की रसीद पर एक अनुमोदन अंकित होगा, जिसे वैध जनरल ट्रेड लाइसेंस माना जाएगा. हालांकि, यह अनुमोदन तभी मान्य होगा जब संबंधित प्रतिष्ठान प्रदूषण, अग्नि सुरक्षा और अन्य आवश्यक कानूनों के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे.

व्यापारियों के लिए राहतकारी कदम - महापौर

नगर निगम के इस फैसले का स्वागत करते हुए दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने इसे पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में अहम सुधार बताया. महापौर ने कहा, यह ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली के व्यापारिक समुदाय को बड़ी राहत देने वाला है. अनावश्यक प्रक्रियाओं और संभावित उत्पीड़न को खत्म कर निगम ने लाइसेंसिंग को संपत्ति कर से जोड़ते हुए इसे सरल और पारदर्शी बना दिया है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम ईमानदार करदाताओं के साथ खड़ा है और शासन को और अधिक न्यायपूर्ण एवं कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. नया सिस्टम सुरक्षा मानकों से समझौता किए बिना अनुपालन बोझ को कम करने का प्रयास है.

लाइसेंस शुल्क अब होगा संपत्ति कर का 15%

नई व्यवस्था के तहत संबंधित परिसरों पर लागू संपत्ति कर का 15 प्रतिशत हिस्सा लाइसेंस शुल्क के रूप में लिया जाएगा. पहले लाइसेंस शुल्क को व्यापार के प्रकार, दुकान के क्षेत्रफल और स्थानीयता की श्रेणी जैसे कई जटिल मानकों से तय किया जाता था, जिससे भ्रम और असमानता पैदा होती थी. आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हुआ है कि नया मॉडल राजस्व के लिहाज से संतुलित है और विभिन्न श्रेणियों के व्यापारियों के लिए अधिक न्यायसंगत व्यवस्था प्रदान करेगा.

निरीक्षणों में कमी, भ्रष्टाचार पर लगाम

इस सुधार से फील्ड निरीक्षणों की जरूरत में बड़ी कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि अब लाइसेंस शुल्क निर्धारण कई मापदंडों से हटकर एक सरल फार्मूले से होगा. इससे न केवल अनावश्यक हस्तक्षेप में कमी आएगी बल्कि भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी घटेंगी. निगम का मानना है कि यह बदलाव आत्म-घोषणा आधारित एक भरोसेमंद प्रणाली की नींव मजबूत करेगा, जिसमें व्यापारी और विभाग दोनों ही समय की बचत और बेहतर पारदर्शिता का लाभ उठा सकेंगे.