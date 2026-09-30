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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्वच्छ शहरों का मॉडल बनेंगे 50 शहर, दिल्ली-मुंबई समेत इनके नाम शामिल

स्वच्छ शहरों का मॉडल बनेंगे 50 शहर, दिल्ली-मुंबई समेत इनके नाम शामिल

शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये 50 शहर स्वच्छता के नियमित कार्यों से आगे बढ़कर निरंतर और उच्च प्रदर्शन मानकों को प्रदर्शित करते हुए देश के बाकी हिस्सों के लिए आदर्श शहर बनकर उभरेंगे.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 30 Sep 2026 12:50 PM (IST)
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देशी के बड़े शहरों को शहरी स्वच्छता के लिए मॉडल के रूप में विकसित किए जाने को लेकर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बड़ी पहल की है. केंद्र सरकार द्वारा ‘प्रगति-50’ पहल के तहत लक्षित और तकनीक आधारित निगरानी के माध्यम से स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करने वाले 50 शहर को चिन्हित किया गया है जिनमें दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुरुग्राम, जम्मू, बेंगलुरु और भोपाल शामिल हैं.  
 
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये 50 शहर स्वच्छता के नियमित कार्यों से आगे बढ़कर निरंतर और उच्च प्रदर्शन मानकों को प्रदर्शित करते हुए देश के बाकी हिस्सों के लिए आदर्श शहर बनकर उभरेंगे. इन शहरों को देश भर के लिए स्वच्छ शहरों के मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा. 

देश के 50 बड़े शहरों का चयन

शहरी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के 51वें प्रगति सम्मेलन के दौरान दिए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए शुरू की गई है और इसे स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत लागू किया जा रहा है. मंत्रालय ने अहमदाबाद, फरीदाबाद, शिमला, जम्मू, बेंगलुरु, उज्जैन, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुरुग्राम और इंदौर समेत 50 शहरों को इस पहल के तहत चिन्हित किया गया है.

24 राज्यों के शहरों में योजना लागू

यह पहल 24 राज्यों के शहरों में लागू की गई है. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को नियमित निगरानी और मार्गदर्शन के लिए विशेष शहरों की जिम्मेदारी दी जाएगी. मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य तय समयसीमा के भीतर निगरानी और समीक्षा की एक व्यवस्थित व्यवस्था के जरिये शहरी स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इस्तेमाल किए गए पानी के प्रबंधन, स्वच्छता और लोगों भागीदारी में स्पष्ट सुधार लाना है. 
 
इस पहल के तहत चिन्हित शहरों में कचरा मुक्त और धूल मुक्त शहरों की अवधारणा को साकार करने के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जाएगा. स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, घर-घर कचरा संग्रहण, एमआरएफ और कंपोस्टिंग ज़ोर होगा. सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 30 Sep 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Delhi -NCR News
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