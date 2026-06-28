दिल्ली में करोड़ों के ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, चार सगे भाई-बहन गिरफ्तार; लाखों का कैश जब्त

दिल्ली में नार्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने जहांगीरपुरी में चल रहे एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए चार सगे भाई-बहनों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने छापेमारी में प्रतिबंधित नशीली गोलियां, सैकड़ों नशीले इंजेक्शन, 22 लाख रुपये से ज्यादा नकदी, करीब 41 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर, 11 फ्लैटों के दस्तावेज और एक नई स्कूटी जब्त की है. पुलिस का दावा है कि यह पूरा नेटवर्क दिल्ली में लंबे समय से नशे का कारोबार चला रहा था.

एक सूचना से खुला करोड़ों के काले कारोबार का राज

पुलिस को जून की शुरुआत में सूचना मिली थी कि जहांगीरपुरी के डी-ब्लॉक से बड़े पैमाने पर नशीली गोलियों और इंजेक्शनों की सप्लाई हो रही है. इसके बाद एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने कई दिनों तक गुप्त निगरानी की और पुख्ता सबूत मिलने पर एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर पूरे गिरोह को दबोच लिया.

सबसे पहले पुलिस ने पारो और उसकी बहन उषा को पकड़ा. पूछताछ में तीसरी बहन कांता का नाम सामने आया.उसके घर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित Addnok-N टैबलेट, अविल इंजेक्शन और नकदी बरामद हुई.इसके बाद पूछताछ में भाई अमित का नाम सामने आया.जिसके घर से करोड़ों की अवैध कमाई का सामान मिला.

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चार ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की चली रातभर रेड

दिल्ली पुलिस ने एक के बाद एक चार ठिकानों पर कार्रवाई की.एक मकान से 1300 प्रतिबंधित नशीली गोलियां, सैकड़ों अविल इंजेक्शन और हजारों सिरिंज मिलीं.एक अन्य मकान का ताला काटकर तलाशी ली गई.जहां 400 एविल इंजेक्शन, 1880 सिरिंज और नकदी बरामद हुई. पुलिस का कहना है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल नशे का सामान छिपाने और सप्लाई करने के लिए किया जाता था.

आरोपी के भाई अमित के घर की तलाशी में 20 लाख रुपये से ज्यादा नकदी, 241 ग्राम सोने के जेवर, 2.4 किलो चांदी के आभूषण और नई स्कूटी बरामद हुई. जांच के दौरान पुलिस को पारो के नाम पर 11 फ्लैटों के दस्तावेज भी मिले हैं.हर फ्लैट की कीमत करीब 12 से 15 लाख रुपये बताई जा रही है.पुलिस अब इन संपत्तियों के स्रोत की जांच कर रही है.

नशे की कमाई से खड़ा किया गया था पूरा साम्राज्य

जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से प्रतिबंधित दवाइयों और नशीले इंजेक्शनों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे. पुलिस को शक है कि बरामद नकदी, जेवर और संपत्तियां इसी अवैध कारोबार से अर्जित की गई हैं.पूरे आर्थिक नेटवर्क की जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लायरों के नाम भी सामने आए हैं.खास तौर पर सचिन उर्फ चाणक्य उर्फ कालू की तलाश की जा रही है.पुलिस पूरे नेटवर्क, सप्लाई चेन और पैसों के लेन-देन की जांच में जुटी है.

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