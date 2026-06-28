हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में करोड़ों के ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, चार सगे भाई-बहन गिरफ्तार; लाखों का कैश जब्त

दिल्ली में करोड़ों के ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, चार सगे भाई-बहन गिरफ्तार; लाखों का कैश जब्त

Delhi News In Hindi: जहांगीरपुरी में एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट के चार सगे भाई-बहनों को गिरफ्तार किया है. छापेमारी में नशीली गोलियां, सैकड़ों नशीले इंजेक्शन पाए गए हैं.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 28 Jun 2026 09:46 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में नार्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने जहांगीरपुरी में चल रहे एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए चार सगे भाई-बहनों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने छापेमारी में प्रतिबंधित नशीली गोलियां, सैकड़ों नशीले इंजेक्शन, 22 लाख रुपये से ज्यादा नकदी, करीब 41 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर, 11 फ्लैटों के दस्तावेज और एक नई स्कूटी जब्त की है. पुलिस का दावा है कि यह पूरा नेटवर्क दिल्ली में लंबे समय से नशे का कारोबार चला रहा था.

एक सूचना से खुला करोड़ों के काले कारोबार का राज

पुलिस को जून की शुरुआत में सूचना मिली थी कि जहांगीरपुरी के डी-ब्लॉक से बड़े पैमाने पर नशीली गोलियों और इंजेक्शनों की सप्लाई हो रही है. इसके बाद एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने कई दिनों तक गुप्त निगरानी की और पुख्ता सबूत मिलने पर एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर पूरे गिरोह को दबोच लिया.

सबसे पहले पुलिस ने पारो और उसकी बहन उषा को पकड़ा. पूछताछ में तीसरी बहन कांता का नाम सामने आया.उसके घर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित Addnok-N टैबलेट, अविल इंजेक्शन और नकदी बरामद हुई.इसके बाद पूछताछ में भाई अमित का नाम सामने आया.जिसके घर से करोड़ों की अवैध कमाई का सामान मिला.

दिल्ली और उत्तराखंड में आतंकी खतरे की आशंका को लेकर अलर्ट जारी, धमकी में राजनेताओं का भी जिक्र

चार ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की चली रातभर रेड

दिल्ली पुलिस ने एक के बाद एक चार ठिकानों पर कार्रवाई की.एक मकान से 1300 प्रतिबंधित नशीली गोलियां, सैकड़ों अविल इंजेक्शन और हजारों सिरिंज मिलीं.एक अन्य मकान का ताला काटकर तलाशी ली गई.जहां 400 एविल इंजेक्शन, 1880 सिरिंज और नकदी बरामद हुई. पुलिस का कहना है कि इन ठिकानों का इस्तेमाल नशे का सामान छिपाने और सप्लाई करने के लिए किया जाता था.

आरोपी के भाई अमित के घर की तलाशी में 20 लाख रुपये से ज्यादा नकदी, 241 ग्राम सोने के जेवर, 2.4 किलो चांदी के आभूषण और नई स्कूटी बरामद हुई. जांच के दौरान पुलिस को पारो के नाम पर 11 फ्लैटों के दस्तावेज भी मिले हैं.हर  फ्लैट की कीमत करीब 12 से 15 लाख रुपये बताई जा रही है.पुलिस अब इन संपत्तियों के स्रोत की जांच कर रही है.

नशे की कमाई से खड़ा किया गया था पूरा साम्राज्य

जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से प्रतिबंधित दवाइयों और नशीले इंजेक्शनों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे. पुलिस को शक है कि बरामद नकदी, जेवर और संपत्तियां इसी अवैध कारोबार से अर्जित की गई हैं.पूरे आर्थिक नेटवर्क की जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों और सप्लायरों के नाम भी सामने आए हैं.खास तौर पर सचिन उर्फ चाणक्य उर्फ कालू की तलाश की जा रही है.पुलिस पूरे नेटवर्क, सप्लाई चेन और पैसों के लेन-देन की जांच में जुटी है.

Delhi: कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद तक बनेगा नया मेट्रो कॉरिडोर, मैजेंटा-वॉयलेट लाइन होंगी सीधे कनेक्ट

Published at : 28 Jun 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में करोड़ों के ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, चार सगे भाई-बहन गिरफ्तार; लाखों का कैश जब्त
दिल्ली में करोड़ों के ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, चार सगे भाई-बहन गिरफ्तार; लाखों का कैश जब्त
दिल्ली NCR
दिल्ली और उत्तराखंड में आतंकी खतरे की आशंका को लेकर अलर्ट जारी, धमकी में राजनेताओं का भी जिक्र
दिल्ली और उत्तराखंड में आतंकी खतरे की आशंका को लेकर अलर्ट जारी, धमकी में राजनेताओं का भी जिक्र
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मानसून की आहट तेज, तपती गर्मी से मिलेगी राहत; गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
दिल्ली-NCR में मानसून की आहट तेज, तपती गर्मी से मिलेगी राहत; गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
दिल्ली NCR
Delhi: कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद तक बनेगा नया मेट्रो कॉरिडोर, मैजेंटा-वॉयलेट लाइन होंगी सीधे कनेक्ट
दिल्ली: कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद तक बनेगा नया मेट्रो कॉरिडोर, मैजेंटा-वॉयलेट लाइन होंगी सीधे कनेक्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Muharram | Poisonous Capsules:मुहर्रम जुलूस में 'जहरीली गोलियां' बांटने की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश!
Ram Mandir Theft | Ayodhya | Champat Rai | Janhit: चंपत राय 'अग्निपरीक्षा' से डर रहे हैं?
Ram Mandir Donation Theft | Sandeep Chaudhary: 'खतरनाक खेल', दान चोरों को बचाया जा रहा है?
Ram Mandir Theft | Shastrartha: इस्तीफा, घोटाले के आरोप और आस्था का सवाल, देखिए पूरी पड़ताल!
Ram Mandir Theft | Champat Rai | Abp News: चढ़ावे घोटाले में क्यों 'चंपत' हैं असली आका?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
'इंदिरा गांधी के बाद सिर्फ PM मोदी ने ही...', शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पिता प्रणब मुखर्जी की बातों को किया याद
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
महाराष्ट्र TET परीक्षा पेपर लीक मामले में CM देवेंद्र फडणवीस सख्त, SIT जांच के दिए आदेश
क्रिकेट
IND vs IRE 2nd T20 Weather: बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानिए आज बेलफास्ट में कैसा रहेगा मौसम
बारिश में धुला मैच तो सीरीज हार जाएगी टीम इंडिया, जानें IND vs IRE 2nd T20 में कैसा रहेगा मौसम
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 2: अक्षय कुमार की फिल्म ने दूसरे दिन की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
'वेलकम टू द जंगल' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर की पैसों की बारिश, बनी दिशा पाटनी के करियर की पांचवीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
'जो राम के नहीं हुए, वह जनता के क्या होंगे', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोलीं डिंपल यादव
जनरल नॉलेज
Beautiful Cities: ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
ये हैं दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत शहर, जानें लिस्ट में कितने भारतीय शहर शामिल?
बाइक
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
Hero, Bajaj और Honda के लिए बड़ा झटका? बदल सकते हैं बाइक के नियम
एग्रीकल्चर
साधारण धान छोड़ अपनाएं काला नमक चावल की खेती, कम खाद-पानी में किसानों की तिजोरी भरेगी यह फसल
साधारण धान छोड़ अपनाएं काला नमक चावल की खेती, कम खाद-पानी में किसानों की तिजोरी भरेगी यह फसल
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget