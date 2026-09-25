गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: कार सवार लड़कों ने की जबरन बैठाने की कोशिश! छात्रा बोली- 'पुुलिस ने...'

दिल्ली: कार सवार लड़कों ने की जबरन बैठाने की कोशिश! छात्रा बोली- 'पुुलिस ने...'

छात्रा का आरोप है कि आरोपी युवकों के खिलाफ शिकायत के लिए उसे तीन थानों के चक्कर काटने पड़े. इसके बाद मुखर्जी नगर थाने में छात्रा की शिकायत दर्ज की गई.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 25 Sep 2026 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से डीयू की दो छात्राओं के साथ बदसलूकी और पीछा करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि कार में सवार चार युवकों ने पहले छात्राओं से अभद्रता की, आपत्तिजनक टिप्पणियां और गालियां दीं. इतना ही नहीं, छात्राओं को गाड़ी में खींचने की कोशिश का भी आरोप है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर चारों आरोपियों की पहचान कर ली है.

घटना बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे की है. हकीकत पार्क के पास हिंदू कॉलेज की दो छात्राएं पैदल जा रही थीं. इसी दौरान सड़क पर  टाटा सफारी में सवार युवकों से कहासुनी हो गई. गाड़ी में सवार लड़को ने लड़कियों के साथ गाली गलौज की और  अश्लील टिप्पणियां भी की.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
CEC के इस्तीफे की मांग के बीच सौरव,अभिजीत,आशुतोष की मुश्किलें बढ़ीं, HC में सुनवाई
CEC के इस्तीफे की मांग के बीच सौरव, अभिजीत, आशुतोष की मुश्किलें बढ़ीं, HC में सुनवाई
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज गर्मी और उमस करेगी परेशान, जानें कब होगी बारिश?
दिल्ली में आज गर्मी और उमस करेगी परेशान, जानें कब होगी बारिश?
दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा
दिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा
दिल्ली NCR
दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट
दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट

ये भी पढ़ें: दिल्ली में आज गर्मी और उमस करेगी परेशान, जानें कब होगी बारिश?

'युवकों ने की गाली-गलौज'

आरोप है कि कहासुनी के बाद कार सवार चारों युवकों ने छात्राओं के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया. छात्राओं ने वहां से निकलने की कोशिश की तो आरोप है कि युवकों ने उन्हें गाड़ी में खींचने की कोशिश की. किसी तरह दोनों छात्राएं वहां से निकल पाईं, लेकिन युवकों ने उनका पीछा भी किया.

'3 थानों के काटने पड़े चक्कर'

जिसके बाद छात्राओं ने शिकायत दर्ज करवाने के लिए मॉरिस नगर थाने पहुंचती हैं जहां पर पुलिस उनसे कहती है कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसके बाद महिलाएं मॉडल टाउन थाने जाती हैं वहां भी उन्हें वही जवाब मिलता है जिसके बाद मुखर्जी नगर थाने में जब पहुंचती हैं तब उनका मामला दर्ज किया जाता है छात्राओं ने आरोप लगाया कि तीन थानों में जाने के बाद उनकी शिकायत दर्ज की गई

घटना के बाद दोनों छात्राओं में से एक ने मुखर्जी नगर थाने में लिखित शिकायत दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने की आरोपियों की पहचान

उत्तर-पश्चिम जिले की डीसीपी आकांक्षा यादव के मुताबिक, पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान कर ली है. गाड़ी बरामद कर ली गयी है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. मामले में आगे की जांच के आधार पर धाराएं और घटनाक्रम की अन्य जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा

Published at : 25 Sep 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
CEC के इस्तीफे की मांग के बीच सौरव,अभिजीत,आशुतोष की मुश्किलें बढ़ीं, HC में सुनवाई
CEC के इस्तीफे की मांग के बीच सौरव, अभिजीत, आशुतोष की मुश्किलें बढ़ीं, HC में सुनवाई
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज गर्मी और उमस करेगी परेशान, जानें कब होगी बारिश?
दिल्ली में आज गर्मी और उमस करेगी परेशान, जानें कब होगी बारिश?
दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा
दिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा
दिल्ली NCR
दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट
दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट
Advertisement

वीडियोज

बिहार में शैतानों की टोली का अटैक !
ECI के खिलाफ राहुल ने नई 'फाइल' खोली
Samastipur Viral Video: समस्तीपुर में 'जमुई पार्ट-2' | Jamui Viral Video | Breaking | Bihar Police
Chitra Tripathi | Gyanesh Kumar: SIR से वोट चोरी..Rahul Gandhi के दावे में कितना दम? | Congress
EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
ममता बनर्जी के करीबी पूर्व MLA को सुबह-सुबह उठा ले गई पुलिस, जानें गिरफ्तारी की वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी
सपा-कांग्रेस को BJP ने बताया विक्रम बेताल, अखिलेश की रथ यात्रा पर ली चुटकी
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार पर नवीन पटनायक का बड़ा बयान, 'SIR प्रक्रिया पर...'
CEC ज्ञानेश कुमार पर नवीन पटनायक का बड़ा बयान, 'SIR प्रक्रिया पर...'
क्रिकेट
एशियन गेम्स: कबड्डी में 2 मेडल कंफर्म, भारत को मिल सकते हैं दो और गोल्ड
एशियन गेम्स: कबड्डी में 2 मेडल कंफर्म, भारत को मिल सकते हैं दो और गोल्ड
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
'द वन' बनेगी तमन्ना भाटिया की चौथी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनर? जानें- प्रीडिक्शन
बिहार
जमुई कांड: CM सम्राट की 'गलती' पर JDU का सपोर्ट! क्या बोले भगवान कुशवाहा?
जमुई कांड: CM सम्राट की 'गलती' पर JDU का सपोर्ट! क्या बोले भगवान कुशवाहा?
विश्व
UN में नेपाल PM बालेन शाह को याद आए भगवान शिव, बोले- 'जय पशुपतिनाथ'
UN में नेपाल PM बालेन शाह को याद आए भगवान शिव, बोले- 'जय पशुपतिनाथ'
शिक्षा
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का ई-सर्टिफिकेट जारी, ऐसे करें डाउनलोड
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget