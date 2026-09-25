दिल्ली: कार सवार लड़कों ने की जबरन बैठाने की कोशिश! छात्रा बोली- 'पुुलिस ने...'

उत्तर दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से डीयू की दो छात्राओं के साथ बदसलूकी और पीछा करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि कार में सवार चार युवकों ने पहले छात्राओं से अभद्रता की, आपत्तिजनक टिप्पणियां और गालियां दीं. इतना ही नहीं, छात्राओं को गाड़ी में खींचने की कोशिश का भी आरोप है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर चारों आरोपियों की पहचान कर ली है.

घटना बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे की है. हकीकत पार्क के पास हिंदू कॉलेज की दो छात्राएं पैदल जा रही थीं. इसी दौरान सड़क पर टाटा सफारी में सवार युवकों से कहासुनी हो गई. गाड़ी में सवार लड़को ने लड़कियों के साथ गाली गलौज की और अश्लील टिप्पणियां भी की.

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'युवकों ने की गाली-गलौज'

आरोप है कि कहासुनी के बाद कार सवार चारों युवकों ने छात्राओं के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया. छात्राओं ने वहां से निकलने की कोशिश की तो आरोप है कि युवकों ने उन्हें गाड़ी में खींचने की कोशिश की. किसी तरह दोनों छात्राएं वहां से निकल पाईं, लेकिन युवकों ने उनका पीछा भी किया.

'3 थानों के काटने पड़े चक्कर'

जिसके बाद छात्राओं ने शिकायत दर्ज करवाने के लिए मॉरिस नगर थाने पहुंचती हैं जहां पर पुलिस उनसे कहती है कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसके बाद महिलाएं मॉडल टाउन थाने जाती हैं वहां भी उन्हें वही जवाब मिलता है जिसके बाद मुखर्जी नगर थाने में जब पहुंचती हैं तब उनका मामला दर्ज किया जाता है छात्राओं ने आरोप लगाया कि तीन थानों में जाने के बाद उनकी शिकायत दर्ज की गई

घटना के बाद दोनों छात्राओं में से एक ने मुखर्जी नगर थाने में लिखित शिकायत दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने की आरोपियों की पहचान

उत्तर-पश्चिम जिले की डीसीपी आकांक्षा यादव के मुताबिक, पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान कर ली है. गाड़ी बरामद कर ली गयी है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. मामले में आगे की जांच के आधार पर धाराएं और घटनाक्रम की अन्य जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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