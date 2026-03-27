दिल्ली: बढ़ती आबादी देश के लिए चुनौती, सांसद खंडेलवाल ने पीएम मोदी के सामने रख दी यह मांग

देश की बढ़ती आबादी को लेकर अब नीति स्तर पर बहस तेज होती नजर आ रही है. दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय जनसंख्या प्रबंधन नीति लागू करने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि भारत इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां जनसंख्या उसकी ताकत भी है और बड़ी चुनौती भी बनती जा रही है.

1.4 अरब आबादी - अवसर भी, चुनौती भी

प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि भारत की 1.4 अरब से अधिक आबादी यदि सही दिशा में प्रबंधित की जाए तो यह देश के आर्थिक विकास की मजबूत नींव बन सकती है. लेकिन यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यही आबादी संसाधनों, बुनियादी ढांचे, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं पर भारी दबाव डाल सकती है.

उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या के चलते शहरों में भीड़भाड़ बढ़ रही है और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. इसके साथ ही पर्यावरणीय क्षरण और जल व भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है.

नीति से विकास को मिल सकता है संतुलन

खंडेलवाल ने जोर देते हुए कहा कि एक सुव्यवस्थित जनसंख्या प्रबंधन नीति के जरिए जनसंख्या वृद्धि को देश की आर्थिक क्षमता और विकास की प्राथमिकताओं के अनुरूप संतुलित किया जा सकता है. इससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार संभव होगा.

उन्होंने बताया कि भारत इस समय जनसांख्यिकीय परिवर्तन के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जहां बड़ी संख्या में युवा कार्यबल में शामिल हो रहे हैं. यह जनसांख्यिकीय लाभांश हासिल करने का सुनहरा अवसर है, लेकिन यदि सही योजना और जनसंख्या स्थिरीकरण नहीं किया गया तो यही स्थिति भविष्य में बोझ बन सकती है. जागरूकता, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर जोर

खंडेलवाल ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित नीति में जागरूकता, शिक्षा और छोटे परिवार को स्वैच्छिक रूप से अपनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इसके साथ ही सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने, महिला सशक्तिकरण और जिम्मेदार पारिवारिक नियोजन को बढ़ावा देने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न भिन्न हैं, इसलिए क्षेत्र-विशेष रणनीतियां अपनाना बेहद जरूरी होगा. इससे नीति ज्यादा प्रभावी और व्यावहारिक बन सकेगी.

जबरदस्ती नहीं, जागरूकता है मकसद

खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि जनसंख्या प्रबंधन का मतलब किसी प्रकार की जबरदस्ती या बाध्यता नहीं है. इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना, उन्हें सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाना और समावेशी विकास को आगे बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि ऐसी नीति न केवल शहरी ढांचे पर दबाव कम करेगी बल्कि पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने में भी मददगार साबित होगी. उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि संसाधनों, अवसरों और लोगों की आकांक्षाओं के साथ संतुलन में हो.