दिल्ली के शोरूम में 16 साल की युवती की गला रेतकर हत्या, आरोपी फरार

दिल्ली के मोती नगर इलाके में शनिवार रात एक सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया. यहां एक कपड़े के शोरूम में घुसकर युवक ने वहां काम करने वाली युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही मोती नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. इस दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली.

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क्या है पूरा मामला ?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतका की उम्र 16 साल बताई जा रही है. ABP न्यूज से बात करते हुए मृतका के परिजनों ने सूरज नाम के युवक पर हत्या का आरोप लगाया है. परिवार के मुताबिक, सूरज मृतका की बहन का देवर है और पहले भी युवती के साथ मारपीट कर चुका था. परिजनों ने युवती को नाबालिग बताया है. फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने और आरोपी की तलाश में जुटी है. युवती की मौत से परिजनों का बुरा हाल है, किसी को अंदाजा नहीं था कि आरोपी इस हद तक जा सकता है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ ही अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति काबू की. अधिकारियों ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी और स्टाफ से पूछताछ भी शुरू कर दी है.

मोतीनगर जैसे व्यस्ततम इलाके में इस तरह की वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय नागरिकों के मुताबिक अब अपराधियों में पुलिस और कानून का खौफ बिल्कुल नहीं बचा है. इसलिए पुलिस को ऐसे आरोपियों पर सख्ती के साथ ही निगरानी बढानी चाहिए.

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