जेल की पिटाई, सोशल मीडिया विवाद, फिर मर्डर! मोनिश हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के बाहरी इलाके विकास नगर में 11 अक्टूबर को दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में स्पेशल सेल ने दो आरोपियों को पकड़ा है. मृतक की पहचान मोहम्मद मोनिश खान के तौर पर हुई थी. पुलिस के मुताबिक, वारदात के वक्त मोटरसाइकिल सवार चार हमलावरों ने मोनिश को घेरकर नजदीक से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

अब इस मामले की जांच में पुरानी रंजिश, जेल में हुए विवाद और सोशल मीडिया पर झगड़े की बात सामने आई है. पुलिस ने इस हत्याकांड में 21 वर्षीय रेहान और एक नाबालिग को पकड़ा है. दोनों के पास से दो पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

आरोपी पर लूट, आर्म्स एक्ट समेत दो दर्जन रिकॉर्ड शामिल

पुलिस के मुताबिक, मोनिश खान रणहोला थाने का बैड कैरेक्टर (BC) था और उसके खिलाफ झपटमारी, लूट, हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और जबरन वसूली समेत दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल होने का रिकॉर्ड था. उसका नाम पंजाबी बाग थाने में दर्ज FIR नंबर 241/26 में भी सामने आया था. 11 अक्टूबर को विकास नगर के बी-ब्लॉक स्थित प्रधान चौक के पास हुई हत्या के बाद रणहोला थाने में FIR दर्ज की गई थी.

मामले की जांच स्पेशल सेल की साउथ वेस्टर्न रेंज की टीम कर रही थी. यह टीम इंस्पेक्टर संदीप यादव और इंस्पेक्टर नीरज कुमार के नेतृत्व में काम कर रही थी, जबकि ACP पुरन चंद्र पंत इसकी निगरानी कर रहे थे. टीम में SI विनीत पूनिया, SI संदीप दहिया, ASI कुलभूषण, हेड कांस्टेबल प्रिंगल, हेड कांस्टेबल अभिमन्यु, हेड कांस्टेबल नवीन शर्मा, हेड कांस्टेबल नवीन छिल्लर और कांस्टेबल राहुल भी शामिल थे. जांच के दौरान पुलिस ने चार हमलावरों में से दो की पहचान रेहान और एक नाबालिग के तौर पर की.

'देश में गुंडाराज चल रहा है?' PM आवास के पास बनी मस्जिद को नोटिस, भड़की AIMIM

तलाशी में नाबालिग से एक पिस्तौल, तीन कारतूस बरामद

पुलिस के मुताबिक, 19 अक्टूबर को सूचना मिली कि रेहान और नाबालिग नजफगढ़ के दिचाऊं-बामनोली इलाके में अवैध हथियारों के साथ मौजूद हैं और किसी दूसरी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं. स्पेशल सेल की टीम ने सूचना के आधार पर जाल बिछाकर दोनों को पकड़ लिया. तलाशी में रेहान के पास से एक पिस्तौल मिली, जबकि नाबालिग के पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए. इस बरामदगी के संबंध में स्पेशल सेल थाने में 20 अक्टूबर को FIR दर्ज की गई.

पुलिस का दावा है कि पूछताछ में मोनिश की हत्या के पीछे कई पुरानी रंजिशों का पता चला. पुलिस के मुताबिक, जून 2026 में मोनिश ने बॉबी नाम के युवक की हत्या कर दी थी. बॉबी नाबालिग आरोपी का करीबी दोस्त था. इसके अलावा, सोशल मीडिया ऐप पर मोनिश के एक साथी के साथ नाबालिग का विवाद हुआ था. आरोप है कि इसके बाद मोनिश और उसके साथियों ने नाबालिग को पकड़कर बेरहमी से पीटा और उसे जान से मारने की धमकी दी. पुलिस का कहना है कि इन घटनाओं के बाद नाबालिग ने मोनिश से बदला लेने के लिए साथियों की तलाश शुरू कर दी.

जांच में रेहान की मोनिश से पुरानी दुश्मनी का पहलू भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, रेहान पहले निहाल विहार थाने में दर्ज लूट के एक मामले में जेल में बंद था. उसी दौरान मोनिश ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की थी और उसे अपमानित किया था. इसी रंजिश के चलते रेहान भी हत्या की साजिश में शामिल हो गया.

प्रीत और विक्रम नाम के दो अन्य आरोपी भी साजिश में शामिल

पुलिस के अनुसार, प्रीत और विक्रम नाम के दो अन्य आरोपी भी इस साजिश में शामिल थे. दोनों की मोनिश से नाराजगी की वजह उनके करीबी दिव्यांग दोस्त दीपक उर्फ लंगड़ा के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी थी. पुलिस का दावा है कि सभी ने मिलकर मोनिश की हत्या की योजना बनाई और फिर वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के मुताबिक, 21 वर्षीय रेहान उत्तम नगर के शिव विहार स्थित बी-ब्लॉक का रहने वाला है. उसने सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की है. उसके पिता रिक्शा चलाते हैं और मां गृहिणी हैं. रेहान अविवाहित है और उसके परिवार में छह भाई और दो बहनें हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसे पहले भी निहाल विहार थाने में दर्ज लूट के एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. फिलहाल स्पेशल सेल मामले की आगे की जांच कर रही है. पुलिस हत्या की साजिश और वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है.