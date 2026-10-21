Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजेल की पिटाई, सोशल मीडिया विवाद, फिर मर्डर! मोनिश हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार

जेल की पिटाई, सोशल मीडिया विवाद, फिर मर्डर! मोनिश हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के विकास नगर में दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में स्पेशल सेल ने दो आरोपियों को पकड़ा है. जांच में पुरानी रंजिश, जेल में हुए विवाद और सोशल मीडिया पर झगड़े की बात सामने आई है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 21 Oct 2026 01:31 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के बाहरी इलाके विकास नगर में 11 अक्टूबर को दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में स्पेशल सेल ने दो आरोपियों को पकड़ा है. मृतक की पहचान मोहम्मद मोनिश खान के तौर पर हुई थी. पुलिस के मुताबिक, वारदात के वक्त मोटरसाइकिल सवार चार हमलावरों ने मोनिश को घेरकर नजदीक से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी.

अब इस मामले की जांच में पुरानी रंजिश, जेल में हुए विवाद और सोशल मीडिया पर झगड़े की बात सामने आई है. पुलिस ने इस हत्याकांड में 21 वर्षीय रेहान और एक नाबालिग को पकड़ा है. दोनों के पास से दो पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.

आरोपी पर लूट, आर्म्स एक्ट समेत दो दर्जन रिकॉर्ड शामिल

पुलिस के मुताबिक, मोनिश खान रणहोला थाने का बैड कैरेक्टर (BC) था और उसके खिलाफ झपटमारी, लूट, हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और जबरन वसूली समेत दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल होने का रिकॉर्ड था. उसका नाम पंजाबी बाग थाने में दर्ज FIR नंबर 241/26 में भी सामने आया था. 11 अक्टूबर को विकास नगर के बी-ब्लॉक स्थित प्रधान चौक के पास हुई हत्या के बाद रणहोला थाने में FIR  दर्ज की गई थी.

मामले की जांच स्पेशल सेल की साउथ वेस्टर्न रेंज की टीम कर रही थी. यह टीम इंस्पेक्टर संदीप यादव और इंस्पेक्टर नीरज कुमार के नेतृत्व में काम कर रही थी, जबकि ACP पुरन चंद्र पंत इसकी निगरानी कर रहे थे. टीम में SI विनीत पूनिया, SI संदीप दहिया, ASI कुलभूषण, हेड कांस्टेबल प्रिंगल, हेड कांस्टेबल अभिमन्यु, हेड कांस्टेबल नवीन शर्मा, हेड कांस्टेबल नवीन छिल्लर और कांस्टेबल राहुल भी शामिल थे. जांच के दौरान पुलिस ने चार हमलावरों में से दो की पहचान रेहान और एक नाबालिग के तौर पर की.

'देश में गुंडाराज चल रहा है?' PM आवास के पास बनी मस्जिद को नोटिस, भड़की AIMIM

तलाशी में नाबालिग से एक पिस्तौल, तीन कारतूस बरामद

पुलिस के मुताबिक, 19 अक्टूबर को सूचना मिली कि रेहान और नाबालिग नजफगढ़ के दिचाऊं-बामनोली इलाके में अवैध हथियारों के साथ मौजूद हैं और किसी दूसरी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं. स्पेशल सेल की टीम ने सूचना के आधार पर जाल बिछाकर दोनों को पकड़ लिया. तलाशी में रेहान के पास से एक पिस्तौल मिली, जबकि नाबालिग के पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए. इस बरामदगी के संबंध में स्पेशल सेल थाने में 20 अक्टूबर को FIR दर्ज की गई.

पुलिस का दावा है कि पूछताछ में मोनिश की हत्या के पीछे कई पुरानी रंजिशों का पता चला. पुलिस के मुताबिक, जून 2026 में मोनिश ने बॉबी नाम के युवक की हत्या कर दी थी. बॉबी नाबालिग आरोपी का करीबी दोस्त था. इसके अलावा, सोशल मीडिया ऐप पर मोनिश के एक साथी के साथ नाबालिग का विवाद हुआ था. आरोप है कि इसके बाद मोनिश और उसके साथियों ने नाबालिग को पकड़कर बेरहमी से पीटा और उसे जान से मारने की धमकी दी. पुलिस का कहना है कि इन घटनाओं के बाद नाबालिग ने मोनिश से बदला लेने के लिए साथियों की तलाश शुरू कर दी.

जांच में रेहान की मोनिश से पुरानी दुश्मनी का पहलू भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, रेहान पहले निहाल विहार थाने में दर्ज लूट के एक मामले में जेल में बंद था. उसी दौरान मोनिश ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की थी और उसे अपमानित किया था. इसी रंजिश के चलते रेहान भी हत्या की साजिश में शामिल हो गया.

प्रीत और विक्रम नाम के दो अन्य आरोपी भी साजिश में शामिल 

पुलिस के अनुसार, प्रीत और विक्रम नाम के दो अन्य आरोपी भी इस साजिश में शामिल थे. दोनों की मोनिश से नाराजगी की वजह उनके करीबी दिव्यांग दोस्त दीपक उर्फ लंगड़ा के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी थी. पुलिस का दावा है कि सभी ने मिलकर मोनिश की हत्या की योजना बनाई और फिर वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के मुताबिक, 21 वर्षीय रेहान उत्तम नगर के शिव विहार स्थित बी-ब्लॉक का रहने वाला है. उसने सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की है. उसके पिता रिक्शा चलाते हैं और मां गृहिणी हैं. रेहान अविवाहित है और उसके परिवार में छह भाई और दो बहनें हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसे पहले भी निहाल विहार थाने में दर्ज लूट के एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले में उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी. फिलहाल स्पेशल सेल मामले की आगे की जांच कर रही है. पुलिस हत्या की साजिश और वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'आप ऐसे हैं जिसने...' सौरव दास और आशुतोष रांका पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
'आप ऐसे हैं जिसने...' सौरव दास और आशुतोष रांका पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
दिल्ली NCR
सौरव दास और आशुतोष रांका से हाईकोर्ट ने पूछी उम्र, कहा- आप GEN Z नहीं
सौरव दास और आशुतोष रांका से हाईकोर्ट ने पूछी उम्र, कहा- आप GEN Z नहीं
दिल्ली NCR
नेहा बोरा की इस याचिका पर होगी तत्काल सुनवाई, दिल्ली HC सहमत
नेहा बोरा की इस याचिका पर होगी तत्काल सुनवाई, दिल्ली HC सहमत
दिल्ली NCR
सौरव-रांका की हिरासत वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई, हाई कोर्ट सहमत
सौरव-रांका की हिरासत वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई, हाई कोर्ट सहमत
Advertisement

वीडियोज

Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Bharat ki Baat | UP Politics: राम के नाम से 2027 में किसकी 'विजय'? | UP News | Breaking | Akhilesh
Sandeep Chaudhary: यूरोप में विरोध का मंजर...भागवत को काहे का डर? | Delhi | Rahul Gandhi | Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
आंध्र के चुनाव में धांधली के आरोपों पर SC का अहम आदेश, 'उम्मीदवारों की सूची पब्लिश न करें'
महाराष्ट्र
फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'
फडणवीस कैबिनेट में बिश्नोई गैंग शामिल? संजय राउत बोले- 'एकनाथ शिंदे को CM नहीं बनाया तो...'
इंडिया
जयशंकर की कूटनीति से अमेरिका के सामने आया 26/11 का सच, रूबियो को सुनाई ताज हमले की कहानी
जयशंकर की कूटनीति से अमेरिका के सामने आया 26/11 का सच, रूबियो को सुनाई ताज हमले की कहानी
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
वैभव सूर्यवंशी का भौकाल, NZ टीम में है डर का माहौल, आया कप्तान मिचेल सैंटनर का बयान
बॉलीवुड
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
कौन हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने भरे मंच पर दलेर मेहंदी को लताड़ा?
इंडिया
अभिजीत दीपके ने उद्धव ठाकरे को कहा- थैंक्यू, आशुतोष और सौरव केस में क्या है अपडेट?
अभिजीत दीपके ने उद्धव ठाकरे को कहा- थैंक्यू, आशुतोष और सौरव केस में क्या है अपडेट?
बिहार
कटिहार: दुर्गा पूजा पर कार्यक्रम में पप्पू यादव को आया चक्कर, लोगों ने ऐसे संभाला
कटिहार: दुर्गा पूजा पर कार्यक्रम में पप्पू यादव को आया चक्कर, लोगों ने ऐसे संभाला
एग्रीकल्चर
अपने फार्म हाउस पर कैसे करें लाल पालक की खेती? ये है सही तरीका
अपने फार्म हाउस पर कैसे करें लाल पालक की खेती? ये है सही तरीका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget