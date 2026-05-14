दिल्ली के मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी ड्रेन के ग्रीन बेल्ट इलाके में अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ी नाराजगी जताई है. ट्रिब्यूनल ने इस मामले को पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं. NGT ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और पूरे प्रकरण की जांच करने का आदेश दिया है. साथ ही, जहां पेड़ों की कटाई की गई थी वहां 400 नए देशी प्रजाति के पेड़ लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

साल 2023 में 40 पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा मामला

यह मामला साल 2023 में करीब 40 पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा हुआ है. सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल की ओर से गठित संयुक्त समिति ने मौके का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि पेड़ों को गैरकानूनी तरीके से काटा गया था. समिति की रिपोर्ट के आधार पर NGT ने माना कि संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.

ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस तरह की अनदेखी संविधान के अनुच्छेद 48A का उल्लंघन है, जिसके तहत पर्यावरण और वन संरक्षण की जिम्मेदारी तय की गई है. NGT ने दिल्ली पुलिस के सुल्तानपुरी थाने को निर्देश दिया है कि दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाए. साथ ही जांच रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने को भी कहा गया है.

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अवैध कटाई का दोषी पाए जाने पर वसूली जाएगी भारी राशि

इसके अलावा, NGT ने दिल्ली में पिछले पांच वर्षों के दौरान पेड़ काटने की सभी शिकायतों का रिकॉर्ड तैयार कर उसे सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं. ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को अवैध कटाई का दोषी पाया जाएगा, उनसे पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई की राशि भी वसूली जाएगी.

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