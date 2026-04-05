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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: उत्तम नगर में किराए के घर में 2 शव मिलने से सनसनी, शरीर पर चोट के निशान नहीं

Delhi News: उत्तम नगर में किराए के घर में 2 शव मिलने से सनसनी, शरीर पर चोट के निशान नहीं

Delhi Crime News: दिल्ली के उत्तम नगर में एक घर से दो किराएदारों, देवेंद्र और अमित के संदिग्ध शव मिले. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 05 Apr 2026 06:38 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित मोहन गार्डन इलाके में उस वक्त भारी हड़कंप मच गया, जब एक घर के अंदर से दो लोगों के संदिग्ध हालात में शव बरामद हुए. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक (FSL) की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. इस दोहरी मौत की गुत्थी से आसपास के लोगों में भारी दहशत और खौफ का माहौल बना हुआ है.

डीसीपी (DCP) कौशल पाल के अनुसार, मृतकों की पहचान 50 वर्षीय देवेंद्र और 48 वर्षीय अमित कुमार के रूप में हुई है. ये दोनों पिछले काफी समय से इस इलाके में 65 वर्षीय नरेश नामक व्यक्ति के मकान में किराएदार के तौर पर रह रहे थे. शुरुआती पुलिस जांच में यह सामने आया है कि दोनों यहां रहकर अपना साधारण जीवन बिता रहे थे और आस-पड़ोस के लोगों के साथ उनका कोई विवाद सामने नहीं आया है. अचानक दोनों की मौत की खबर ने पड़ोसियों को चौंका दिया है.

शाम 6:55 बजे पीसीआर कॉल से मिली सूचना

पुलिस के मुताबिक, यह घटना मोहन गार्डन इलाके में मेट्रो पिलर नंबर 743 के पास स्थित एक मकान की है. शाम करीब 6:55 बजे पुलिस कंट्रोल रूम (PCR) को कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि एक मकान के अंदर दो लोगों के शव पड़े हुए हैं. सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंची. कमरे का नजारा देखकर पुलिस ने तुरंत क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक विशेषज्ञों (FSL) की टीम को मौके पर बुला लिया ताकि घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य (सबूत) जुटाए जा सकें.

शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान, मौत बनी पहेली

इस पूरे मामले में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके का बारीकी से निरीक्षण करने के बावजूद, दोनों शवों पर किसी भी प्रकार के बाहरी चोट या संघर्ष के निशान नहीं पाए गए हैं. कमरे के अंदर से भी तुरंत कोई ऐसा संदिग्ध सामान नहीं मिला है जिससे मौत का कारण स्पष्ट हो सके. चोट के निशान न होने के कारण यह मामला और भी रहस्यमय बन गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा असली राज

फिलहाल, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित मोर्चरी में रखवा दिया है. डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मकान मालिक नरेश समेत अन्य पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है. अब सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत के असली कारणों का पर्दाफाश हो सकेगा.

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Published at : 05 Apr 2026 06:38 PM (IST)
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