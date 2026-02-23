दिल्ली: मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या

दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई है. इस घटना में 17 साल के एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पीड़ित और कुछ लड़कों के बीच मामूली कहासुनी हुई थी. पहले तो बात बहस तक ही सीमित थी, लेकिन देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया और मामला हिंसा में बदल गया.

बिहार से कुछ दिन पहले ही आया था दिल्ली

मृतक की पहचान 17 साल के लालू के रूप में हुई है. लालू कुछ दिन पहले ही बिहार से दिल्ली आया था. वह यहां अपने एक रिश्तेदार के साथ रहता था और उनके स्टॉल पर काम करता था. परिवार को उम्मीद थी कि दिल्ली आकर वह कुछ काम सीख लेगा और घर की जिम्मेदारी संभालने में मदद करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

झगड़े के बाद चाकू से हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कहासुनी के बाद आरोपियों ने लालू पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

3 नाबालिग हिरासत में

पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस मामले में 3 नाबालिगों को पकड़ लिया है. साथ ही वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आपसी विवाद की बात सामने आई है.

पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है. उधर, लालू के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. जिस बेटे को बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली भेजा गया था, उसकी लाश घर पहुंचने की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है. इलाके के लोग भी इस घटना से सकते में हैं और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं.