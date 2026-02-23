दिल्ली: मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi: मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या

Delhi: मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या

Delhi News: मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी के बाद 17 वर्षीय लालू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने तीन नाबालिगों को पकड़कर चाकू बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 23 Feb 2026 10:07 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई है. इस घटना में 17 साल के एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पीड़ित और कुछ लड़कों के बीच मामूली कहासुनी हुई थी. पहले तो बात बहस तक ही सीमित थी, लेकिन देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया और मामला हिंसा में बदल गया.

बिहार से कुछ दिन पहले ही आया था दिल्ली

मृतक की पहचान 17 साल के लालू के रूप में हुई है. लालू कुछ दिन पहले ही बिहार से दिल्ली आया था. वह यहां अपने एक रिश्तेदार के साथ रहता था और उनके स्टॉल पर काम करता था. परिवार को उम्मीद थी कि दिल्ली आकर वह कुछ काम सीख लेगा और घर की जिम्मेदारी संभालने में मदद करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

झगड़े के बाद चाकू से हमला

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कहासुनी के बाद आरोपियों ने लालू पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

3 नाबालिग हिरासत में

पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस मामले में 3 नाबालिगों को पकड़ लिया है. साथ ही वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आपसी विवाद की बात सामने आई है.

पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है. उधर, लालू के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. जिस बेटे को बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली भेजा गया था, उसकी लाश घर पहुंचने की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है. इलाके के लोग भी इस घटना से सकते में हैं और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS MURDER CASE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi: मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या
दिल्ली: मंगोलपुरी में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, 17 साल के किशोर की चाकू मारकर हत्या
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड और पुलिस
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड और पुलिस
दिल्ली NCR
JNU में आधी रात को छिड़ा संग्राम! ABVP-लेफ्ट भिड़ंत में पथराव, कई छात्र घायल
JNU में आधी रात को छिड़ा संग्राम! ABVP-लेफ्ट भिड़ंत में पथराव, कई छात्र घायल
दिल्ली NCR
फरवरी में ही तपिश वाली गर्मी! दिल्ली-NCR में 33 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, बारिश पर क्या है अपडेट?
फरवरी में ही तपिश वाली गर्मी! दिल्ली-NCR में 33 डिग्री तक पहुंचेगा पारा, बारिश पर क्या है अपडेट?
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Rajkot Demolition: आंखों के सामने मलबे में तब्दील हुए घर, बिलख-बिलख कर रोईं महिलाएं!
Nepal Bus Accident: धाडिंग में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी, 18 लोगों की मौत | Breaking
Patna Crime: बदमाशों ने दो सगे भाइयों की गोली मारकर की हत्या | Breaking | Bihar | ABP News
Mani shankar Aiyar की Rahul Gandhi को नसीहत, 'गठबंधन के लिए उनके पास वक्त नहीं' | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गांधी जी भारत के नहीं पाकिस्तान के...', BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल, राष्ट्रपिता पर क्या कह गए यतनल?
'गांधी जी भारत के नहीं पाकिस्तान के...', BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल, राष्ट्रपिता पर क्या कह गए यतनल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
टी20 वर्ल्ड कप के में भारत को मिली सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाई शर्मनाक रिकॉर्ड्स की झड़ी
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये बातें ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम
ट्रेंडिंग
Video: नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
नदी किनारे भिड़े जंगल के दो खतरनाक दरिंदे, आदमखोर ने नोचा जंगल के राजा का मुंह, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget