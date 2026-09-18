दिल्ली: नाबालिग रेप-मर्डर की गुत्थी सुलझी, एक निशान ने खोले राज

दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में नाबालिग लड़की के रेप और हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में एक 21 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन नाबालिग आरोपियों को भी पकड़ा गया है. पुलिस का कहना है कि वारदात के समय आरोपी नशे में थे. पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के लिए दूर लगे एक CCTV कैमरे और एक संदिग्ध टेंपो के खास निशान को अहम सुराग बनाया.

13 सितंबर को मिली थी सड़ी-गली लाश

आउटर नॉर्थ दिल्ली के अतिरिक्त DCP लोकेश्वरन ने बताया कि 13 सितंबर को स्वरूप नगर इलाके के जयपाल राणा मैदान से एक बेहद खराब हालत में शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो शव काफी ज्यादा सड़ चुका था. हालत ऐसी थी कि शुरुआत में यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि शव पुरुष का है या महिला का.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP स्वरूप नगर की निगरानी में पुलिस की कई टीमें बनाई गईं. सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि पुलिस के पास न तो शव की पहचान थी और न ही घटनास्थल के आसपास कोई सीधा CCTV कैमरा मौजूद था.

#WATCH | Delhi: On Swaroop Nagar minor girl murder case, Additional DCP, Outer North Delhi Lokeshwaran says, "... We received information about a decomposed dead body. We immediately reached the spot. The body was unidentifiable — we couldn't even confirm if it was male or… pic.twitter.com/NppflXmRAw — ANI (@ANI) September 18, 2026

पहले लापता लोगों की जानकारी खंगाली

पुलिस ने सबसे पहले अपने जिले के साथ-साथ आसपास के जिलों में दर्ज गुमशुदगी की शिकायतों की जांच की. हालांकि, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली जिससे शव की पहचान हो सके.

इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में CCTV कैमरों की तलाश शुरू की. इसी दौरान टीम को घटनास्थल से काफी दूर लगा एक CCTV कैमरा मिला. यह कैमरा उस मैदान के बड़े हिस्से को कवर कर रहा था.

CCTV में दिखी एक गाड़ी से मिला सुराग

पुलिस के मुताबिक, CCTV फुटेज की जांच के दौरान 10 और 11 सितंबर की रात एक गाड़ी मैदान की तरफ जाती हुई दिखाई दी. पुलिस ने इसी गाड़ी की आवाजाही को आधार बनाकर जांच आगे बढ़ाई.

जांच के दौरान पुलिस की नजर एक संदिग्ध टेंपो पर पड़ी. CCTV फुटेज में टेंपो की नंबर प्लेट साफ दिखाई नहीं दे रही थी. हालांकि, टेंपो के बाईं तरफ बना एक खास निशान पुलिस के लिए अहम सुराग बन गया.

पुलिस टीम ने इसी निशान के आधार पर इलाके में टेंपो की तलाश शुरू की. जांच के दौरान इसी तरह का एक टेंपो मिलने के बाद पुलिस ने उसके चालक से पूछताछ की और फिर उसके घर पर छापेमारी की.

पूछताछ में सामने आई वारदात की कहानी

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के बाद इस मामले में 4 आरोपियों की भूमिका सामने आई. इनमें एक आरोपी 21 साल का शिवम उर्फ सुदामा है, जो टाडा कॉलोनी, स्वरूप नगर का रहने वाला बताया गया है. उसके अलावा 3 नाबालिग आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा है.

पुलिस का कहना है कि चारों आरोपी पीड़िता को पहले से जानते थे. आरोप है कि 10 या 11 सितंबर की रात चारों आरोपी लड़की को अपने साथ लेकर गए. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने नशे की हालत में उसके साथ रेप किया और बाद में चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

जंगल में छिपाया था शव

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपियों ने शव को मैदान के पास झाड़ियों और सुनसान जगह में छिपा दिया था. कुछ समय बाद शव को आवारा कुत्तों ने बाहर खींच लिया. इसके बाद 13 सितंबर को पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली.

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पुलिस ने शव बरामद करने के बाद मामले की जांच आगे बढ़ाई और CCTV फुटेज, टेंपो के निशान और पूछताछ से मिले सुरागों को जोड़कर चारों आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया है.

पुलिस ने 21 वर्षीय आरोपी शिवम उर्फ सुदामा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन नाबालिग आरोपियों को भी पकड़ा गया है. पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.