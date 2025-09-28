नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शुक्रवार (26 सितंबर) को जल जीवन मिशन (अमृत 2.0) के तहत राजधानी में 'हर घर जल योजना' की शुरुआत की. इस योजना के तहत सबसे पहले कालीबाड़ी मार्ग और गोल मार्केट के झुग्गी बस्ती इलाकों में पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे.

7.50 करोड़ की लागत से बनेगी व्यवस्था

परिषद की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस योजना पर करीब 7.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस परियोजना में कुल 45 झुग्गी बस्ती क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिन्हें तीन ग्रुप ए, बी और सी में बांटा गया है. इन बस्तियों में अब तक साफ और नियमित पानी की सुविधा नहीं थी.

मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया उद्घाटन

परियोजना के ग्रुप सी का उद्घाटन दिल्ली सरकार के मंत्री और एनडीएमसी परिषद सदस्य प्रवेश वर्मा ने किया. इस मौके पर उन्होंने एनडीएमसी के कामकाज की तारीफ की और कहा कि “सुरक्षित पेयजल सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि यह जन स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक विकास से जुड़ा अहम अधिकार है.”

एनडीएमसी अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस योजना का काम अगले दो महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. फिलहाल कालीबाड़ी मार्ग से शुरुआत की गई है. यहां पर करीब 460 घरों को नए पानी के कनेक्शन से जोड़ा जाएगा. इसके बाद अन्य झुग्गी बस्तियों तक योजना को पहुंचाया जाएगा.

झुग्गी बस्तियों के लोगों को बड़ी राहत

इस योजना से सीधे तौर पर उन परिवारों को फायदा मिलेगा जो अब तक टैंकर या अस्थायी कनेक्शनों के भरोसे पानी का इंतजाम करते थे. बस्तीवासियों का कहना है कि पानी की सबसे बड़ी समस्या सुबह-शाम पानी भरने की दौड़ थी. अब घर-घर पाइपलाइन का कनेक्शन मिलने से यह परेशानी खत्म हो जाएगी.

एनडीएमसी का कहना है कि ‘हर घर जल योजना’ का मकसद है कि परिषद क्षेत्र में कोई भी परिवार पेयजल से वंचित न रहे. इसके तहत न सिर्फ झुग्गी बस्तियों बल्कि अन्य इलाकों में भी पानी की पाइपलाइन और कनेक्शन को अपग्रेड किया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया कि योजना के अगले चरण में ग्रुप ए और बी के अंतर्गत आने वाली झुग्गी बस्तियों को भी जोड़ा जाएगा. परिषद का लक्ष्य है कि अगले कुछ महीनों में सभी 45 बस्तियों तक सुरक्षित और नियमित पेयजल पहुंचाया जा सके.