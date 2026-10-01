दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप का बढ़ा इस्तेमाल, 1 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा पार

दिल्ली मेट्रो के सारथी ऐप को अब तक एक करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता डाउनलोड कर चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर में इसकी बढ़ती पहुंच का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक महीने में ऐप को करीब 20 लाख बार देखा जाता है, जबकि सप्ताह के कार्यदिवसों में लगभग 8.2 लाख बार इसे खोला जाता है. यात्रियों के लिए सारथी एप सिर्फ टिकट खरीदने का जरिया नहीं बल्कि धीरे-धीरे रोजमर्रा की मेट्रो यात्रा से जुड़ी कई जरूरतों का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल के मुताबिक डीएमआरसी ने ऐप को इस तरह तैयार किया है कि यात्रा की योजना बनाने से लेकर यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल करने तक यात्रियों को अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच भटकना न पड़े. वहीं, टिकटिंग के साथ परिवहन और दूसरी उपयोगी सेवाओं को भी एक ही जगह जोड़ा गया है.

मेट्रो के साथ बस, रेल और नमो भारत की जानकारी

सारथी ऐप पर दिल्ली-एनसीआर के सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी कई सेवाएं एक साथ उपलब्ध हैं. यात्री डीटीसी बसों की जानकारी लेने के अलावा IRCTC के जरिए रेल टिकट बुकिंग, अंतरराज्यीय बस टिकट और NCRTC की नमो भारत सेवा से जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. नोएडा मेट्रो यानी NMRC की सेवाएं भी ऐप से जुड़ी हैं. ऐसे में अलग-अलग परिवहन माध्यमों के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिनजरूरी जानकारी और बुकिंग विकल्प मिल जाते हैं.

सारथी ऐप में मेट्रो नेटवर्क का नक्शा, पहली और आखिरी मेट्रो के समय, पार्किंग की जानकारी और स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं का विवरण भी मिलता है. इसके अलावा EV चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की जानकारी तथा रूट गाइडेंस जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं. यात्रियों के लिए ऐप में वर्चुअल मेट्रो कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है. इसका उद्देश्य रोजाना सफर से जुड़े कामों को मोबाइल पर ही आसान बनाना है.

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टिकटिंग से आगे और भी कई इस्तेमाल

दयाल ने बताया कि, ऐप की उपयोगिता सिर्फ परिवहन सेवाओं तक सीमित नहीं है. मोबाइल रिचार्ज, दवाइयों का ऑर्डर, FASTag रिचार्ज और विभिन्न यूटिलिटी बिलों के भुगतान जैसी सुविधाएं भी सारथी एप पर दी गई हैं. इस तरह टिकटिंग, यात्रा संबंधी जानकारी और रोजमर्रा की कुछ डिजिटल जरूरतें भी एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं.

सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बन जाता है. ऐसे समय में लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन, खासकर मेट्रो, का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. साथ ही यात्रियों को टिकटिंग से जुड़ी जरूरतों के लिए सारथी ऐप अपनाने के लिए भी प्रेरित करने पर फोकस रहेगा.

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