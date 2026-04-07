आईपीएल फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. 8 अप्रैल 2026 को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने जा रहे दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस (DV vs GT IPL Match) के मैच के लिए DMRC ने अपनी सेवाओं को बढ़ा दिया है. मैच के दिन मेट्रो अपनी तय समय सीमा से ज्यादा देर तक चलेगी, जिससे दर्शकों को स्टेडियम से अपने घर वापस जाने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और देर रात तक मैच का मजा लेने के बाद भी वे अपने घर सुरक्षति और आराम से लौट सकेंगे.

मैच के चलते देर रात तक चलेगी दिल्ली मेट्रो

8 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का मैच दिल्ली के ही अरुण जेटली स्टेडियम में होगा. जिस वजह से दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यह फैसला लिया है. इसमें सभी लाइनों में आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ा दिया गया है. बदले हुए मेट्रो टाइस से मैच के बाद शहर में सड़कों पर भीड़ पर कम रहेगी और ट्रैफिक को भी नियंत्रण में करना आसान रहेगा.

Delhi Metro has extended last train timings on all lines for IPL match at Arun Jaitley Stadium on 8th April 2026, ensuring smooth and hassle-free travel for all cricket lovers heading home after the game.@DelhiCapitals @gujarat_titans #DelhiMetro #IPL2026 pic.twitter.com/rXsESkKk6R — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) April 7, 2026

मैच के चलते सभी लाइनों पर इतने बजे तक चलेगी मेट्रो

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के अनुसार, रेड लाइन- शहीद स्थल-रिठाला में आखिरी मेट्रो रात 12:10 बजे और रिठाला-शहीद स्थल रात 12:15 बजे चलेगी. येलो लाइन में हुडा सिटी सेंटर-समयपुर बादली के लिए आखिरी मैट्र रात 11:45 बजे और समयपुर बादली-हुडा सिटी सेंटर रात 12:20 बजे तक चलेगी. वहीं ब्लू लाइन के लिए द्वारका सेक्टर‑21-वैशाली रात 11:45 बजे, वैशाली-द्वारका सेक्टर‑21 रात 12:00 बजे, द्वारका सेक्टर‑21-नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रात 11:35 बजे और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी-द्वारका सेक्टर‑21 रात 12:00 बजे तक चलेगी.

ग्रीन लाइन और वायलेट लाइन का समय

ग्रीन लाइन में कीर्ति नगर-ब्रिगेडियर होशियार सिंह में आखिरी मेट्रो रात 01:00 बजे, इंद्रलोक-मुंडका रात 01:00 बजे, ब्रिगेडियर होशियार सिंह-इंदरलोक रात 12:00 बजे और ब्रिगेडियर होशियार सिंह-कीर्ति नगर रात 12:10 बजे तक चलेगी. वहीं वायलेट लाइन के लिए कश्मीरी गेट-राजा नाहर सिंह रात 12:25 बजे और राजा नाहर सिंह-कश्मीरी गेट रात 11:20 बजे तक चलेगी.

पिंक लाइन पर 01:30 बजे तक आखिरी मेट्रो

पिंक लाइन के लिए मजलिस पार्क की ओर से आने वाली रात 12:12 बजे और मजलिस पार्क की दूसरी ओर से आने वाली रात 11:50 बजे, मौजपुर-शिव विहार रात 01:55 बजे और शिव विहार-मौजपुर रात 01:30 बजे तक चलेगी.

मैजेंटा लाइन और लाइन 8 एक्सटेंशन का समय

मैजेंटा लाइन में बॉटैनिकल गार्डन-जनकपुरी वेस्ट रात 12:45 बजे, जनकपुरी वेस्ट-बॉटैनिकल गार्डन रात 12:30 बजे तक चलेगी. लाइन 8 एक्सटेंशन में जनकपुरी-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन रात 01:50 बजे, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन-जनकपुरी रात 01:30 बजे, मजलिस पार्क-दीपाली चौक रात 02:20 बजे और दीपाली चौक-मजलिस पार्क रात 02:20 बजे तक चलेंगी.

ग्रे लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का समय

ग्रे लाइन में द्वारका-धांसा बस स्टैंड रात 01:30 बजे और धांसा-द्वारका रात 01:15 बजे तक चलेगी. वहीं एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन यशोभूमि-नई दिल्ली रात 12:30 बजे और नई दिल्ली-यशोभूमि रात 01:00 बजे चलेगी.