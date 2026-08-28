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दिल्ली मेट्रो में सफर करेंगे तो दिखेगी शहीदों की कहानी, शुरू हुई ये खास ट्रेन

इस विशेष ट्रेन को इस तरह तैयार किया गया है कि इसके जरिए यात्रियों को आजादी की लड़ाई से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की झलक मिल सके.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 28 Aug 2026 07:16 PM (IST)
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दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को अब रोजमर्रा की यात्रा के दौरान देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इतिहास और वीरों की गाथाओं को करीब से जानने का मौका मिलेगा. केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के सेंट्रल सचिवालय मेट्रो स्टेशन से स्वतंत्रता संग्राम की थीम पर तैयार एक विशेष मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई.

मेट्रो के डिब्बों में दिखेगा स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास

इस विशेष ट्रेन को इस तरह तैयार किया गया है कि इसके जरिए यात्रियों को आजादी की लड़ाई से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की झलक मिल सके. ट्रेन में उनके जीवन, विचारों और राष्ट्र के लिए किए गए योगदान को प्रदर्शित किया गया है. इसका उद्देश्य इतिहास को किताबों तक सीमित रखने के बजाय उसे आम यात्रियों के बीच पहुंचाना है.

इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह की पहल खास तौर पर युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण दौर से परिचित कराने में मदद कर सकती है. मेट्रो से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं, ऐसे में ट्रेन के माध्यम से उन्हें देश की आजादी के लिए किए गए संघर्ष और बलिदान के बारे में जानने का अवसर मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि स्वतंत्रता सेनानियों का साहस और देश के प्रति समर्पण युवाओं को प्रेरित करेगा.

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शहीदों को समर्पित किए गए देशभक्ति के शब्द

कार्यक्रम के दौरान चौहान ने विशेष मेट्रो ट्रेन पर लिखे देशभक्ति से जुड़े संदेश के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी. ट्रेन पर ‘हर साल शहीदों की चिताओं पर मेले लगेंगे’ जैसे शब्द अंकित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले शहीदों और क्रांतिकारियों की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहनी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री ने इस पहल के लिए प्रभात प्रकाशन, दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक और मेट्रो की पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी प्रेरक कहानियों को अलग माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का यह प्रयास सराहनीय है. ऐसे प्रयासों से आम लोगों को देश के इतिहास से जुड़ने का अवसर मिलता है.

मेट्रो की यात्रा पर आधारित किताबें भी रहीं आकर्षण का केंद्र

कार्यक्रम में प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित पुस्तकों को भी प्रदर्शित किया गया. इनमें ‘अपनापन’ समेत अन्य पुस्तकें शामिल रहीं, जिन्हें चौहान को भेंट भी किया गया. इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की यात्रा और उसके विकास की कहानी को सामने रखने वाली पुस्तकों को भी कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया.

रोजाना लाखों यात्रियों तक पहुंचेगी आजादी की गाथा

इस विशेष ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी जानकारी बड़ी संख्या में मेट्रो यात्रियों तक पहुंच सकेगी. रोजाना मेट्रो का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए यह सफर केवल आवागमन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें देश के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से परिचित होने का अवसर भी मिलेगा.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इतिहास को नए और रचनात्मक माध्यमों से लोगों के सामने लाने से नई पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीत को बेहतर ढंग से समझ सकती है. उन्होंने ऐसे प्रयासों को देश के प्रति जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करने वाला बताया.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 07:16 PM (IST)
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