दिल्ली मेट्र की पार्किंग होगी स्मार्ट, FASTag से एंट्री और डिजिटल पेमेंट

दिल्ली मेट्रो की पार्किंग व्यवस्था अब धीरे-धीरे स्मार्ट होने जा रही है. इसकी शुरुआत जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जसोला विहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशनों से होगी. इन दोनों स्टेशनों पर FASTag-सक्षम स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की तैयारी है. इसके बाद इसे दिल्ली मेट्रो के दूसरे स्टेशनों तक भी चरणबद्ध तरीके से ले जाने की योजना है.

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने दोनों स्टेशनों पर स्मार्ट पार्किंग प्रणाली के लिए निविदा जारी की है. करीब 1.26 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में पार्किंग सिस्टम का डिजाइन, विकास, संचालन और रखरखाव शामिल है. हालांकि, यात्रियों के लिए यह सुविधा किस तारीख से शुरू होगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

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FASTag से होगी पार्किंग की सुविधा, कैश पेमेंट नहीं

नई व्यवस्था में पार्किंग शुल्क के भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें FASTag के अलावा UPI, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट से भुगतान किया जा सकेगा. पार्किंग शुल्क के लिए नकद भुगतान का विकल्प नहीं रखा गया है.

कार और बाइक पार्क करने पर कितना देना होगा

चार पहिया वाहन को छह घंटे तक पार्क करने पर 30 रुपये और 12 घंटे तक के लिए 50 रुपये शुल्क प्रस्तावित है. दोपहिया वाहनों के लिए छह घंटे तक 15 रुपये और 12 घंटे तक 25 रुपये देने होंगे. जो यात्री नियमित रूप से पार्किंग का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मासिक पास की सुविधा का भी प्रस्ताव है.

दिव्यांगजनों के लिए अलग पार्किंग स्थान

स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था में दिव्यांगजनों के वाहनों के लिए अलग स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा. इससे मेट्रो स्टेशन आने वाले दिव्यांग यात्रियों को वाहन पार्क करने में सुविधा मिलेगी. दोनों स्टेशनों की पार्किंग में DMRC कर्मचारियों के लिए निशुल्क पार्किंग का प्रावधान रखा गया है. वहीं, आम यात्रियों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुसार डिजिटल भुगतान करना होगा.

दूसरे स्टेशनों पर भी होगा विस्तार

जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जसोला विहार शाहीन बाग से शुरू होने वाली यह व्यवस्था सिर्फ दो स्टेशनों तक सीमित नहीं रहेगी. परियोजना के बाद इसे दिल्ली मेट्रो के अन्य स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है. इससे आने वाले समय में मेट्रो पार्किंग में प्रवेश और भुगतान की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा तकनीक आधारित हो सकती है.

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