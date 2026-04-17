हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: संडे को इस लाइन की मेट्रो कुछ देर के लिए रहेंगी बंद! टाइमिंग और रूट समेत जानें पूरी डिटेल

Delhi News: संडे को इस लाइन की मेट्रो कुछ देर के लिए रहेंगी बंद! टाइमिंग और रूट समेत जानें पूरी डिटेल

Delhi Metro News: डीएमआरसी ने कहा कि द्वारका से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली की ओर जाने वाली पहली ट्रेन के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 17 Apr 2026 10:56 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी दिल्ली में संडे को सुबह सुबह मेट्रो से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए. दरअसल, दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर रविवार (19 अप्रैल) को सुबह इंद्रप्रस्थ और सुप्रीम कोर्ट स्टेशनों के बीच निर्धारित ट्रैक रखरखाव कार्य के चलते मेट्रो सेवाएं कुछ देर के लिए प्रभावित रहेंगी.दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

डीएमआरसी के मुताबिक, 19 अप्रैल की सुबह इंद्रप्रस्थ और सुप्रीम कोर्ट स्टेशनों के बीच ट्रैक रखरखाव कार्य निर्धारित है, जिसके चलते लाइन तीन और लाइन चार पर मेट्रो ट्रेन का संचालन थोड़ी देरी से शुरू होगा.

दिल्ली में डिजिटल पेमेंट के नाम पर धोखा, पूर्व कर्मचारी निकला ठगी का मास्टरमाइंड, पुलिस ने दबोचा

कितने बजे से शुरू होगी सर्विस?

डीएमआरसी की ओर से 19 अप्रैल के लिए जारी रिवाइज्ड टाइम टेबल के अनुसार, वैशाली से द्वारका सेक्टर-21 की ओर जाने वाली पहली ट्रेन सुबह 6:05 बजे रवाना होगी, जबकि लक्ष्मी नगर से द्वारका सेक्टर-21 के लिए सेवाएं सुबह 6:21 बजे से शुरू होंगी. वहीं, यमुना बैंक से द्वारका सेक्टर-21 की ओर जाने वाली पहली ट्रेन सुबह 5:50 बजे रवाना होगी.

'पहली ट्रेन के समय में बदलाव नहीं'

डीएमआरसी ने कहा कि द्वारका से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली की ओर जाने वाली पहली ट्रेन के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

DMRC ने यात्रियों को दी ये सलाह

डीएमआरसी ने कहा कि पूरी ब्लू लाइन पर सामान्य ट्रेन सेवाएं सुबह 6:30 बजे के बाद बहाल हो जाएंगी. उसने यात्रियों को प्रभावित घंटों को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाने और अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी है. वहीं अगर आप संडे को मेट्रो से सफर करने जा रहे हैं तो अपनी यात्रा की प्लानिंग डीएमआरसी के मुताबिक ही करें.

दिल्ली में मौसम ने दी राहत, कई इलाकों में बारिश, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

Published at : 17 Apr 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: संडे को इस लाइन की मेट्रो कुछ देर के लिए रहेंगी बंद! टाइमिंग और रूट समेत जानें पूरी डिटेल
दिल्ली: संडे को इस लाइन की मेट्रो कुछ देर के लिए रहेंगी बंद! टाइमिंग और रूट समेत जानें पूरी डिटेल
दिल्ली NCR
दिन में चलाता था टैक्सी, रात को मैगी पैकेट में छिपाकर करता था ड्रग्स सप्लाई, दिल्ली पुलिस ने दबोचा
दिन में चलाता था टैक्सी, रात को मैगी पैकेट में छिपाकर करता था ड्रग्स सप्लाई, दिल्ली पुलिस ने दबोचा
दिल्ली NCR
दिल्ली में डिजिटल पेमेंट के नाम पर धोखा, पूर्व कर्मचारी निकला ठगी का मास्टरमाइंड, पुलिस ने दबोचा
दिल्ली में डिजिटल पेमेंट के नाम पर धोखा, पूर्व कर्मचारी निकला ठगी का मास्टरमाइंड, पुलिस ने दबोचा
दिल्ली NCR
संसद में बिल गिरने के बाद अरविंद केजरीवाल बोले, 'मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू'
संसद में बिल गिरने के बाद अरविंद केजरीवाल बोले, 'मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू'
Advertisement

वीडियोज

Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Chitra Tripathi : आरक्षण के नाम पर 'खेल'? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Women Reservation Bill
Matka King Review: बड़ा कैनवास, विजय वर्मा और 1960 का दौर
Chitra Tripathi : महिलाओं को हक या सिर्फ राजनीति? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Women Reservation
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
कैसे लोकसभा में महिला आरक्षण के आंकड़ों में हार गई सरकार, जानिए- पीएम मोदी के चाणक्य भी फेल हुए
इंडिया
Explained: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फेल! अब आगे क्या होगा? केंद्र सरकार के पास यह 5 विकल्प बचे
आईपीएल 2026
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
कौन हैं अर्शदीप सिंह की रूमर्ड गर्लफ्रेंड? क्या है नाम? पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने जा रहीं स्टेडियम
बॉलीवुड
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
'पाप है क्या?' जर्मन मॉडल की फोटो लाइक करने पर ट्रोल हुए विराट कोहली, अमीषा पटेल ने दिया मुंहतोड़ जवाब
बिहार
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
CM सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, 'राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना जिसके…'
इंडिया
10 साल पहले जिम में कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी BJP कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक में कांग्रेस MLA को उम्रकैद की सजा
10 साल पहले जिम में कुल्हाड़ी मारकर कर दी थी BJP कार्यकर्ता की हत्या, कर्नाटक में कांग्रेस MLA को उम्रकैद
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं पाकिस्तानी कागजी नींबू, नॉर्मल नींबू से यह कितना कीमती?
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं पाकिस्तानी कागजी नींबू, नॉर्मल नींबू से यह कितना कीमती?
टेक्नोलॉजी
कैसे ट्रैक होती है सोशल मीडिया पोस्ट, पुलिस कैसे लगाती है अपराधी का पता?
कैसे ट्रैक होती है सोशल मीडिया पोस्ट, पुलिस कैसे लगाती है अपराधी का पता?
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget