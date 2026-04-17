अगर आप भी दिल्ली में संडे को सुबह सुबह मेट्रो से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए. दरअसल, दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर रविवार (19 अप्रैल) को सुबह इंद्रप्रस्थ और सुप्रीम कोर्ट स्टेशनों के बीच निर्धारित ट्रैक रखरखाव कार्य के चलते मेट्रो सेवाएं कुछ देर के लिए प्रभावित रहेंगी.दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

डीएमआरसी के मुताबिक, 19 अप्रैल की सुबह इंद्रप्रस्थ और सुप्रीम कोर्ट स्टेशनों के बीच ट्रैक रखरखाव कार्य निर्धारित है, जिसके चलते लाइन तीन और लाइन चार पर मेट्रो ट्रेन का संचालन थोड़ी देरी से शुरू होगा.

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कितने बजे से शुरू होगी सर्विस?

डीएमआरसी की ओर से 19 अप्रैल के लिए जारी रिवाइज्ड टाइम टेबल के अनुसार, वैशाली से द्वारका सेक्टर-21 की ओर जाने वाली पहली ट्रेन सुबह 6:05 बजे रवाना होगी, जबकि लक्ष्मी नगर से द्वारका सेक्टर-21 के लिए सेवाएं सुबह 6:21 बजे से शुरू होंगी. वहीं, यमुना बैंक से द्वारका सेक्टर-21 की ओर जाने वाली पहली ट्रेन सुबह 5:50 बजे रवाना होगी.

'पहली ट्रेन के समय में बदलाव नहीं'

डीएमआरसी ने कहा कि द्वारका से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली की ओर जाने वाली पहली ट्रेन के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

DMRC ने यात्रियों को दी ये सलाह

डीएमआरसी ने कहा कि पूरी ब्लू लाइन पर सामान्य ट्रेन सेवाएं सुबह 6:30 बजे के बाद बहाल हो जाएंगी. उसने यात्रियों को प्रभावित घंटों को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनाने और अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी है. वहीं अगर आप संडे को मेट्रो से सफर करने जा रहे हैं तो अपनी यात्रा की प्लानिंग डीएमआरसी के मुताबिक ही करें.

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