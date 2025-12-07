दिल्ली मेट्रो में डेढ़ महीने के नवजात बच्चे के अपहरण और तस्करी का मामला आखिरकार दिल्ली पुलिस ने सुलझा दिया है. इस मामले में दिल्ली पुलिस की मेट्रो यूनिट ने मुख्य महिला आरोपी समेत कुल पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. अपहृत बच्चे को सुरक्षित बरामद कर उसकी मां और परिवार को सौंप दिया गया है.

सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर मां को बहला कर किया था बच्चे को अगवा

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह घटना 4 जून 2025 की है. सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर एक महिला ने मौका देखकर नवजात बच्चे को उसकी मां से बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया था. पीड़िता की शिकायत पर शास्त्री पार्क मेट्रो थाने में मामला दर्ज किया गया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी आरोपी और बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया. बाद में यह मामला मेट्रो को सौंपा गया.

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में जुड़े अपराध के बड़े तार

दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि मुख्य आरोपी देवकी लगातार अपनी जगह बदल रही थी ताकि पुलिस के हाथ न लग सके. करीब सात महीने की मेहनत के बाद पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में किराये के मकान से गिरफ्तार किया. पूछताछ में देवकी ने बताया कि उसने यह बच्चा मंजी के कहने पर अगवा किया था. बाद में बच्चे को दिल्ली के आर्य नगर इलाके में एक लाख 50 हजार रुपये में बेचा गया. इस सौदे में शीला नाम की महिला ने दलाल की भूमिका निभाई थी. बच्चे को खरीदने वाले दंपति, धीर सिंह और उसकी पत्नी बनीता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

दिल्ली पुलिस की जांच जारी, अन्य आरोपियों की तलाश जारी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी देवकी की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे को बनीता के पास से बरामद कर लिया. बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया और पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे उसकी मां और परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है. अहम बात यह है कि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किसी भी आरोपी का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है.