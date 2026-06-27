दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क आने वाले सालों में एक और बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन गोल्डन लाइन के विस्तार के तहत कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद तक नया मेट्रो कॉरिडोर विकसित करने जा रहा है. करीब 3.9 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद के बीच सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार मैजेंटा लाइन और वॉयलेट लाइन के बीच सीधा इंटरचेंज मिलेगा, जिससे हजारों यात्रियों का समय बचेगा.

इस नए कॉरिडोर में कुल चार स्टेशन बनाए जाएंगे. इनमें सरिता विहार डिपो, मदनपुर खादर, कालिंदी कुंज और तुगलकाबाद स्टेशन शामिल हैं. इनमें से तीन स्टेशन एलिवेटेड होंगे, जबकि तुगलकाबाद स्टेशन को भूमिगत बनाया जाएगा. इसका मकसद मौजूदा मेट्रो नेटवर्क के साथ बेहतर कनेक्टिविटी देना है.

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दो इंटरचेंज स्टेशन बनेंगे सबसे बड़ी ताकत

इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत इसके दो इंटरचेंज स्टेशन होंगे. कालिंदी कुंज स्टेशन पर यात्री सीधे गोल्डन लाइन से मैजेंटा लाइन में जा सकेंगे. वहीं तुगलकाबाद स्टेशन पर गोल्डन लाइन और वॉयलेट लाइन का इंटरचेंज मिलेगा. इससे यात्रियों को बार-बार लाइन बदलने की जरूरत कम पड़ेगी और सफर पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा.

डीएमआरसी के मुताबिक इस कॉरिडोर से यमुना रिवरफ्रंट इलाके तक मेट्रो की पहुंच मजबूत होगी. इसके अलावा दिल्ली के रास्ते नोएडा और फरीदाबाद के बीच आने-जाने वाले लोगों को भी सीधा फायदा मिलेगा. हर दिन हजारों लोग इन शहरों के बीच सफर करते हैं, जिन्हें बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी.

इस विस्तार का फायदा सिर्फ आम यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा. दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों को भी बेहतर सार्वजनिक परिवहन मिलेगा. इसके साथ ही साकेत, छतरपुर और आसपास के रिहायशी इलाकों तक पहुंच आसान होगी. वहीं दक्षिण और पश्चिम दिल्ली से नोएडा और फरीदाबाद जाने वाले लोगों को भी कम समय में सफर पूरा करने का विकल्प मिलेगा.

एयरपोर्ट तक पहुंचना भी होगा आसान

गोल्डन लाइन का एयरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर पूरा होने के बाद इसका नेटवर्क इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों तक भी पहुंचेगा. इससे एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए मेट्रो एक और सुविधाजनक और भरोसेमंद विकल्प बन जाएगी.

दिल्ली मेट्रो अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना के शुरू होने के बाद नोएडा-फरीदाबाद लिंक और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले प्रमुख सड़क मार्गों पर वाहनों का दबाव कम होगा. ज्यादा लोग निजी वाहनों की जगह मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे, जिससे ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और प्रदूषण पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है.

2028 के आखिरी तक पूरा करने का लक्ष्य

यह परियोजना दिल्ली मेट्रो के फेज-5A विस्तार का हिस्सा है. डीएमआरसी ने इसे वर्ष 2028 के आखिर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. इसी चरण में तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज और आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक नए कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल चुकी है.

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दिल्ली मेट्रो का विस्तार सिर्फ इसी परियोजना तक सीमित नहीं है. फिलहाल लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक गोल्डन लाइन का 8.4 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर निर्माणाधीन है. इसके अलावा एयरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-1 तक गोल्डन लाइन के विस्तार को भी मंजूरी मिल चुकी है. वहीं मैजेंटा लाइन और रेड लाइन के कई अन्य विस्तार परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है.

दिल्ली मेट्रो के फेज-5 के पूरा होने के बाद राजधानी का मेट्रो नेटवर्क पहले से ज्यादा मजबूत होगा. इससे दिल्ली के साथ-साथ नोएडा, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा.