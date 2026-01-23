भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर हर साल की तरह कर्तव्य पथ पर दिव्य और भव्य जश्न मनाया जाएगा. जोश से भरपूर परेड में सैकड़ों लोग शामिल होंगे और हर ओर समारोह का आयोजन होगा. इस बीच दिल्ली पुलिस के साथ-साथ दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए हैं.

DMRC की तरफ से फैसला लिया गया है कि 23 और 26 जनवरी को तड़के 3.00 बजे से लेकर प्रोग्राम खत्म होने तक कुछ मेट्रो स्टेशन के गेट सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखे जाएंगे. दरअसल, 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन होगा. ऐसे

दिल्ली के जिन मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रहेंगे, उनकी लिस्ट यहां देखें-

केंद्रीय सचिवालय- गेट 3 और 4

उद्योग भवन- गेट 1

लाल किला- गेट 3 और 4

जामा मस्जिद- गेट 3 और 4

दिल्ली गेट- गेट 1, 4 और 5

आईटीओ- गेट 3, 4 और 6

गेट बंद रहने का समय सुबह 3.00 बजे से लेकर प्रोग्राम के समापन तक होगा. इस दौरान इन गेट से किसी को भी एंट्री या एग्जिट की अनुमति नहीं होगी.

DMRC की यात्रियों से अपील

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC ने 77वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले यात्रियों के लिए अपील जारी की है. डीएमआरसी का कहना है कि सभी लोग अपने गंतव्य तक जाने के लिए ज्यादा समय लेकर निकलें. दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है.

27 जनवरी को सभी मेट्रो स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा

DMRC की एडवाइजरी के मुताबिक, 27 जनवरी तक सभी दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर हाई लेवल सिक्योरिटी चेक होगा. इसमें कड़ी तलाशी, सामान की स्क्रीनिंग और एंट्री-एग्जिट गेट पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती होगी.