सेंट्रल विस्टा: दिल्ली मेट्रो ने तैयार किया नया हाईटेक पावर स्टेशन, मिलेगी अनवरत बिजली

सेंट्रल विस्टा: दिल्ली मेट्रो ने तैयार किया नया हाईटेक पावर स्टेशन, मिलेगी अनवरत बिजली

DMRC Central Vista Metro Power Boost: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने सेंट्रल विस्टा परियोजना में पार्क स्ट्रीट इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन का सफल पुनर्निर्माण कर एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Jan 2026 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने राजधानी के सबसे महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना क्षेत्र में एक अहम तकनीकी उपलब्धि हासिल की है. पार्क स्ट्रीट इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब-स्टेशन के रिलोकेशन और पुनर्निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिससे प्रमुख मेट्रो लाइनों को निर्बाध बिजली आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है.

डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि, भारत सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत पार्क स्ट्रीट इलेक्ट्रिक आरएसएस का रिलोकेशन और पुनर्निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा किया गया है. इस उपलब्धि से न केवल मौजूदा मेट्रो कॉरिडोरों को स्थिर विद्युत आपूर्ति मिलेगी, बल्कि भविष्य के बुनियादी ढांचा विकास को भी मजबूती मिलेगी.

2010 में हुआ था मूल आरएसएस का निर्माण

पार्क स्ट्रीट आरएसएस का निर्माण वर्ष 2010 में दिल्ली मेट्रो फेज-2 के दौरान किया गया था. इसका उद्देश्य डीएमआरसी एयरपोर्ट लाइन और लाइन-6 यानी वायलेट लाइन को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना था.

सेंट्रल विस्टा निर्माण के कारण हटाया गया पुराना ढांचा

वर्ष 2021–22 में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण को सुगम बनाने के लिए इस आरएसएस को हटाया गया. इसके बाद सीपीडब्ल्यूडी द्वारा उपलब्ध कराई गई वैकल्पिक भूमि पर वर्ष 2023 में नए सब-स्टेशन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई, जो दिसंबर 2025 में पूरी हुई.

भविष्य की मेट्रो लाइन के लिए भी की गई तैयारी

नए आरएसएस में इंद्रप्रस्थ से आर. के. आश्रम मार्ग तक प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा मेट्रो लाइन की विद्युत जरूरतों का भी प्रावधान किया गया है. इससे फेज-5A विस्तार परियोजना को तकनीकी रूप से मजबूत आधार मिलेगा.

आधुनिक उपकरणों से लैस नया आरएसएस

इस परियोजना के अंतर्गत सभी प्रमुख विद्युत उपकरणों को पुनः स्थापित कर चालू कर दिया गया है. इनमें 66 केवी पावर ट्रांसफॉर्मर, 66 केवी जीआईएस पैनल, 33 केवी पैनल और 25 केवी जीआईएस पैनल शामिल हैं. यह कम्बाइंड आरएसएस एयरपोर्ट लाइन और वायलेट लाइन की मेट्रो ट्रेनों व स्टेशनों को बिजली उपलब्ध कराएगा.

अतिरिक्त फीडर से बढ़ेगी ट्रैक्शन क्षमता

फेज-5A विस्तार के तहत प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा मेट्रो लाइन की ट्रैक्शन पावर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त 25 केवी फीडर की भी व्यवस्था की गई है. इससे भविष्य में संचालन के दौरान किसी भी तरह की बिजली कमी की आशंका नहीं रहेगी.

नए आरएसएस का निर्माण नवीनतम तकनीकी मानकों के अनुसार किया गया है. इसमें उन्नत सब-स्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम, ऊर्जा-कुशल वीआरएफ एयर कंडीशनिंग और एलईडी लाइटिंग शामिल है. सुरक्षा के लिए स्वचालित अग्नि सुरक्षा प्रणाली और पूरी तरह ऐड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम भी लगाया गया है.

ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप डिजाइन

यह आरएसएस ग्रीन बिल्डिंग अनुपालन मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जिसके लिए प्रमाणन हेतु आवेदन किया गया है. साथ ही परिचालन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से सोलर रूफटॉप पावर सिस्टम लगाने की भी योजना बनाई गई है.

पार्क स्ट्रीट आरएसएस का सफलतापूर्वक पूरा होना सेंट्रल विस्टा परियोजना में डीएमआरसी की तकनीकी दक्षता और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इससे दिल्ली मेट्रो के विस्तारित नेटवर्क को लंबे समय तक विश्वसनीय और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी.

Published at : 18 Jan 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro Central Vista DMRC  DELHI NEWS
