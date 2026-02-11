Delhi Weather: फरवरी में ही पड़ेगी भयंकर गर्मी! क्या दिल्ली-NCR में समय से पहले टूटेगा तापमान का रिकॉर्ड?
Delhi Weather Today: दिल्ली NCR में फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही दिन की धूप तेज महसूस होने लगी है. IMD के अनुसार तापमान लगातार बढ़ रहा है, हवाएं थम गई हैं. 16 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है.
दिल्ली-एनसीआर में फरवरी के दूसरे सप्ताह में ही मौसम ने करवट ले ली है. सर्दी के जाने और गर्मी के आने के संकेत साफ दिखने लगे हैं. बीते 24 घंटों में तेज हवाओं के थमने के बाद दिन की धूप ज्यादा तेज महसूस की जा रही है. राजधानी और आसपास के इलाकों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोगों को दिन में गर्मी सताने लगी है. यही हाल रहा तो फरवरी के खत्म होने के पहले ही लोगों को अप्रैल-मई वाली गर्मी का एहसास होने लगेगा.
हवाओं की रफ्तार घटी, धूप हुई तेज
पिछले कुछ दिनों में दिल्ली-एनसीआर में मौसम में तेजी से बदलाव दर्ज किया गया है. तीन दिन पहले तक हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थीं. इसके बाद दो दिन पहले यह रफ्तार घटकर 17 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई. अब हालात ऐसे हैं कि हवाएं लगभग थम चुकी हैं. हवाओं के रुकते ही धूप की तपिश बढ़ गई है और दिन में बाहर निकलना लोगों को ज्यादा तीखा लग रहा है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में धूप और ज्यादा चटक हो सकती है.
क्या है IMD का अनुमान?
भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार 15 फरवरी तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. तापमान धीरे-धीरे 30 डिग्री सेल्सियस की ओर बढ़ रहा है, जो इस समय सामान्य से अधिक माना जा रहा है. न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और इसके 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. हालांकि रात के समय हल्की ठंडक बनी हुई है, लेकिन कड़ाके की सर्दी अब पूरी तरह खत्म होती नजर आ रही है. मौसम विभाग के अनुसार रात का तापमान भी अब 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना नहीं है.
दिल्ली मेट्रो में चला एसी, साफ रहेगा मौसम
दिन में बढ़ती गर्मी का असर अब सार्वजनिक परिवहन पर भी दिखने लगा है. दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की सुविधा के लिए एयर कंडीशनर चालू कर दिए गए हैं. लोगों को दोपहर के समय गर्मी का साफ एहसास हो रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान जताया है. वहीं न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. 16 फरवरी तक के पूर्वानुमान में अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. इस दौरान मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी. बीच-बीच में हल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश या घने कोहरे का कोई पूर्वानुमान नहीं है.
आगे कैसा रहेगा मौसम, बढ़ेगा उतार-चढ़ाव
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में दिन और रात दोनों के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी. 16 फरवरी को एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी इलाकों में पहुंचेगा. इसके प्रभाव से राजस्थान के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है.
