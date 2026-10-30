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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: MCD स्कूलों में पढ़ाई के साथ मिलेगा संस्कारों का ज्ञान, टीम गठित

दिल्ली: MCD स्कूलों में पढ़ाई के साथ मिलेगा संस्कारों का ज्ञान, टीम गठित

MCD के प्राथमिक विद्यालयों में अब किताबी शिक्षा के साथ बच्चों के नैतिक विकास और अच्छे संस्कारों का ज्ञान भी दिया जाएगा. इसके लिए MCD की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने महापौर प्रवेश वाही की सहमति से पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 30 Oct 2026 01:09 PM (IST)
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दिल्ली नगर निगम (MCD) के प्राथमिक विद्यालयों में अब किताबी शिक्षा के साथ बच्चों के नैतिक विकास और अच्छे संस्कारों पर भी विशेष जोर दिया जाएगा. इसके लिए MCD की शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने महापौर प्रवेश वाही की सहमति से पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है.

‘शिक्षा के साथ संस्कार-बेहतर भविष्य का आधार’ पहल के तहत समिति मूल्यपरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुझाव और कार्ययोजना तैयार करेगी. योगेश वर्मा ने कहा कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है. उनमें ईमानदारी, अनुशासन, विनम्रता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी जरूरी है.

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पांच सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य समिति में शामिल

समिति में शिक्षाविद एवं सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य गोविंद राम अग्रवाल, कुलदीप चौहान, इंद्रा शर्मा, विदुषी शर्मा और गजे सिंह को शामिल किया गया है. वहीं, शिक्षा विभाग से समन्वय के लिए उप निदेशक अनिल कुमार को विभागीय समन्वयक तथा मुख्यालय के शैक्षिक समन्वयक कुमार अखिलेश को सहयोग की जिम्मेदारी दी गई है.

नैतिक शिक्षा और संस्कारों पर रहेगा फोकस

समिति बच्चों में ईमानदारी, अनुशासन, सहनशीलता और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए गतिविधियों के सुझाव देगी. साथ ही माता-पिता, बुजुर्गों और शिक्षकों के सम्मान, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, करुणा, आपसी सहयोग और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा जैसे मूल्यों को स्कूल की नियमित गतिविधियों से जोड़ने पर काम करेगी. महापुरुषों के जीवन प्रसंगों, प्रेरक कहानियों और भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षण सामग्री तैयार करने के सुझाव भी दिए जाएंगे. प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेलकूद और सामुदायिक गतिविधियों के जरिए बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने के उपाय तलाशे जाएंगे.

एक महीने में देनी होगी रिपोर्ट

विशेषज्ञ समिति को एक महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सुझाव शिक्षा समिति के अध्यक्ष को सौंपने होंगे. इसके बाद निगम अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर उपयुक्त प्रस्तावों को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत एमसीडी स्कूलों में लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. योगेश वर्मा ने कहा कि लक्ष्य ऐसा शैक्षणिक माहौल तैयार करना है, जहां बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने के साथ संवेदनशील, अनुशासित और जिम्मेदार नागरिक भी बनें. शिक्षा से ज्ञान, संस्कार से पहचान-यही है बेहतर भविष्य की सच्ची उड़ान.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 01:09 PM (IST)
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