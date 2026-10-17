दिल्ली के 5.25 लाख स्कूली बच्चों को 71.93 करोड़ रुपये, 24 स्कूल बनेंगे निगम श्री विद्यालय

दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को आर्थिक मदद देने के साथ उनकी शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं. बुधवार को टैगोर गार्डन स्थित निगम प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए करीब 5.25 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में कुल 71.93 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी.

वहीं, महापौर प्रवेश वाही ने निगम के 24 प्राथमिक विद्यालयों को पीएमश्री और सीएमश्री की तर्ज पर ‘निगम श्री विद्यालय’ के रूप में विकसित करने की घोषणा की. इन स्कूलों में पारंपरिक पढ़ाई के साथ तकनीक, विज्ञान और प्रयोग आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा.

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वर्दी और बैग के लिए हर बच्चे को 1370 रुपए

निगम विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी गई आर्थिक सहायता में 1250 रुपये स्कूल यूनिफॉर्म और 120 रुपये स्कूल बैग के लिए निर्धारित किए गए हैं. इस तरह प्रत्येक छात्र के खाते में कुल 1370 रुपये भेजे गए हैं. करीब 5.25 लाख बच्चों को उनके बैंक खातों में कुल लगभग 71.93 करोड़ रुपये भेजे गए हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए केवल बजट और सुविधाएं बढ़ाना पर्याप्त नहीं है.

इसके लिए सरकारी संस्थानों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और निजी संगठनों को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने कहा कि बच्चों की जरूरतों को पूरा करने वाली सहायता से अभिभावकों पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव भी कम होगा.

24 स्कूलों को मिलेगा आधुनिक सुविधाओं का लाभ

निगम के 24 प्राथमिक विद्यालयों को ‘निगम श्री विद्यालय’ के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई गई है. महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि, इन स्कूलों में विद्यार्थियों को निजी स्कूलों की तर्ज पर आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं देने का प्रयास होगा. इस पहल में टैगोर गार्डन स्थित विद्यालय को भी शामिल किया गया है. योजना का मकसद स्कूलों में केवल बुनियादी सुविधाएं बढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों के सीखने के तरीके में बदलाव लाना भी है.

आधुनिक उपकरणों और विज्ञान आधारित गतिविधियों के जरिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के व्यावहारिक पहलुओं से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा. महापौर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए शिक्षण सामग्री और परीक्षाएं आयोजित करने से जुड़े खर्चों के लिए निगम को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इससे स्कूलों में पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

स्कूलों को मिले 1500 कंप्यूटर प्रिंटर

कार्यक्रम के दौरान आईडीबीआई बैंक ने अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोष से निगम विद्यालयों को 1500 कंप्यूटर प्रिंटर उपलब्ध कराए. मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सौंपे गए इन उपकरणों का इस्तेमाल शैक्षणिक गतिविधियों के साथ प्रशासनिक कार्यों में भी किया जाएगा. इस पहल में निजी संस्थानों की भागीदारी को भी अहम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री ने ओरेकल और सार्ड जैसी संस्थाओं के सहयोग की सराहना की. सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए ऐसे सहयोग को शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में उपयोगी बताया गया.

‘साइंस ऑन व्हील्स’ से प्रयोगों के जरिए सीखेंगे बच्चे

वहीं, बच्चों को विज्ञान से जोड़ने के लिए कार्यक्रम में एक गैर-सरकारी संस्था की ओर से निगम विद्यालयों को ‘साइंस ऑन व्हील्स’ बस उपलब्ध कराई गई. इस चलती-फिरती प्रयोगशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रयोग समझने और उन्हें करीब से देखने का अवसर मिलेगा. कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और महापौर प्रवेश वाही ने विद्यालय परिसर में बने आर्यभट्ट विज्ञान संग्रहालय का निरीक्षण किया. उन्होंने वहां मौजूद विज्ञान मॉडलों, प्रोजेक्टर और अन्य शैक्षणिक संसाधनों की जानकारी ली.

विद्यालय की 3डी इमर्सिव लैब भी इस पहल का हिस्सा है. इसके जरिए विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कोडिंग और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जाएगा. इससे बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा तकनीकी विषयों को समझने का व्यावहारिक अनुभव देने की योजना है.

कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, उपमहापौर डॉ. मोनिका पंत, नेता सदन जय भगवान यादव, शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा और निगम आयुक्त संजीव खिरवार समेत कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय पार्षद शशि तलवार ने की. इस दौरान महापौर प्रवेश वाही ने निगम अस्पतालों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का भी जिक्र किया.

उन्होंने बताया कि हिंदूराव अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल, लाजपत नगर कॉलोनी अस्पताल और माता गुजरी अस्पताल में नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं.

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