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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: रेहड़ी-पटरी वालों के लिए MCD का बड़ा प्लान, वेंडिंग जोन तय करने की प्रक्रिया तेज

Delhi News: रेहड़ी-पटरी वालों के लिए MCD का बड़ा प्लान, वेंडिंग जोन तय करने की प्रक्रिया तेज

Delhi Street Vendors: एमसीटी ने तय किया है कि आने वाले 4 महीनों के भीतर टाउन वेंडिंग कमेटियों के चुनाव कराए जाएंगे. यह कदम शहर में स्ट्रीट वेंडिंग को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: अजीत | Updated at : 23 Mar 2026 05:55 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स की व्यवस्था को व्यवस्थित करने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है. सर्वे के दूसरे चरण के बाद अब हजारों नए वेंडर्स को वैध पहचान देने और वेंडिंग जोन तय करने की प्रक्रिया तेज होने वाली है.

चार महीने में चुनाव, वेंडिंग सिस्टम को मिलेगा नया ढांचा

दिल्ली नगर निगम ने तय किया है कि आने वाले चार महीनों के भीतर टाउन वेंडिंग कमेटियों के चुनाव कराए जाएंगे. यह कदम शहर में स्ट्रीट वेंडिंग को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है. चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले योग्य वेंडर्स को प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे.

22 हजार नए वेंडर्स को मिलेगा सर्टिफिकेट

ताजा सर्वे के आधार पर करीब 22 हजार नए स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है. इससे पहले लगभग 70 हजार वेंडर्स को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया जा चुका है. अब दूसरे चरण के वेंडर्स को भी कानूनी मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे वे नियमों के तहत अपना काम कर सकें.

जुलाई तक बन सकती हैं 27 वेंडिंग कमेटियां

नगर निगम की योजना के मुताबिक जुलाई तक राजधानी में लगभग 27 टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन किया जा सकता है. हर कमेटी में 12 सदस्यों का चुनाव होगा, जबकि अन्य सदस्य विभिन्न संस्थाओं और विशेषज्ञों से नामित किए जाएंगे. मतदान का अधिकार उन्हीं वेंडर्स को मिलेगा, जिन्हें सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है.

कमेटियों को वेंडिंग जोन तय करने का अधिकार 

नई कमेटियों को शहर में वेंडिंग जोन और नो-वेंडिंग जोन निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी. इसका मकसद ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं को कम करना और आम लोगों की सुविधा को बेहतर बनाना है. खासतौर पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में इस व्यवस्था से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

2014 कानून के तहत मिलेगा आजीविका का अधिकार

केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को आजीविका का अधिकार दिया गया है. इसके साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा और नियमन के दायरे में लाने की भी व्यवस्था की गई है. नई कमेटियां इसी कानून के तहत काम करते हुए वेंडर्स और शहर दोनों के हितों में संतुलन बनाएंगी.

रात और साप्ताहिक बाजार के वेंडर्स अभी भी बाहर

हालांकि सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें रात के समय लगने वाले वेंडर्स और साप्ताहिक बाजारों को शामिल नहीं किया गया है. तकनीकी कारणों के चलते सर्वे का समय सीमित था, जिससे ये वर्ग फिलहाल प्रक्रिया से बाहर रह गए हैं. भविष्य में इनके लिए अलग से योजना बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है.

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Published at : 23 Mar 2026 05:53 PM (IST)
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