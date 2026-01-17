हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRप्रोपर्टी टैक्स कलेक्शन में दिल्ली नगर निगम ने छुआ ऐतिहासिक आंकड़ा, इस पहल से MCD के राजस्व में भारी इजाफा

प्रोपर्टी टैक्स कलेक्शन में दिल्ली नगर निगम ने छुआ ऐतिहासिक आंकड़ा, इस पहल से MCD के राजस्व में भारी इजाफा

MCD Property Tax Collection Record: दिल्ली नगर निगम के असेसमेंट एंड कलेक्शन विभाग ने 31 दिसंबर 2025 तक 2,705 करोड़ रुपये से अधिक का प्रोपर्टी टैक्स संग्रह कर लिया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 17 Jan 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में संपत्ति कर संग्रह के मोर्चे पर नया इतिहास रच दिया है. 'सुनियो' (SUNIYO) संपत्ति कर माफी योजना को मिले जबरदस्त समर्थन और निगम प्रशासन की रणनीतिक कार्यशैली के चलते कर राजस्व में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आंकड़े साफ बताते हैं कि निगम की यह पहल न सिर्फ सफल रही है बल्कि आने वाले समय में नगर निगम की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने वाली साबित होगी.

प्रोपर्टी टैक्स संग्रह में अब तक की सबसे बड़ी छलांग

दिल्ली नगर निगम के असेसमेंट एंड कलेक्शन विभाग ने 31 दिसंबर 2025 तक 2,705 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर संग्रह कर लिया है. यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत अधिक है. निगम के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा संपत्ति कर संग्रह माना जा रहा है, जिसने वित्तीय प्रबंधन के नए मानक स्थापित किए हैं.

टैक्सपेयर्स की संख्या बढ़ी

वित्तीय वर्ष 2024–25 की तुलना में संपत्ति करदाताओं की संख्या में करीब 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जहां पिछले वर्ष करदाताओं की संख्या 10,31,177 थी, वहीं अब यह बढ़कर 12,43,375 हो गई है. इस उपलब्धि के पीछे दिल्ली के महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह का दूरदर्शी नेतृत्व, निरंतर मार्गदर्शन और असेसमेंट एंड कलेक्शन विभाग के अथक प्रयास अहम माने जा रहे हैं.

असेसमेंट एंड कलेक्शन विभाग ने इस रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन का श्रेय निगम आयुक्त अश्वनी कुमार के नेतृत्व में अपनाई गई बहुआयामी रणनीति को दिया है. इसमें करदाता सुविधा बढ़ाने, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और प्रभावी प्रवर्तन पर विशेष जोर दिया गया. डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरल प्रक्रियाओं ने भी करदाताओं का भरोसा बढ़ाया है.

'सुनियो' योजना ने बदली तस्वीर

इस अभूतपूर्व संपत्ति कर संग्रह का सबसे बड़ा कारण 'सुनियो' (SUNIYO) संपत्ति कर माफी योजना 2025–26 रही है. योजना के तहत करदाता यदि वित्तीय वर्ष 2025–26 का वर्तमान कर और पिछले पांच वर्षों यानी 2020–21 से 2024–25 तक का बकाया कर जमा करते हैं, तो उन्हें ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट दी जा रही है. इस प्रावधान ने बड़ी संख्या में लोगों को कर भुगतान के लिए प्रेरित किया.

'सुनियो' योजना से किसे मिला फायदा?

सुनियो योजना से उन करदाताओं को विशेष लाभ मिला है, जिन्होंने पूर्व में गलत संपत्ति कर रिटर्न दाखिल किया था या कम कर भुगतान किया था. इसके अलावा, वे करदाता भी आगे आए हैं जिन्होंने केवल एक या दो वर्षों का कर भरा था और बाद के वर्षों में भुगतान नहीं किया था. योजना ने ऐसे सभी मामलों को नियमित करने का अवसर प्रदान किया है.

1.70 लाख से अधिक करदाताओं ने उठाया लाभ

31 दिसंबर 2025 तक लगभग 1.70 लाख करदाताओं ने सुनियो योजना का लाभ लिया है. इसके परिणामस्वरूप करीब 933 करोड़ रुपये का अतिरिक्त संपत्ति कर राजस्व निगम को प्राप्त हुआ है. खास बात यह है कि इसमें लगभग 91 हजार नए करदाताओं से 320 करोड़ रुपये का कर संग्रह शामिल है, जो कर आधार के विस्तार को दर्शाता है.

अब भी लाखों करदाता योजना से बाहर!

निगम के अनुसार अभी भी 6 लाख से अधिक ऐसे पंजीकृत करदाता हैं, जिन्होंने या तो कम कर जमा किया है या अब तक कोई भुगतान नहीं किया है. नगर निगम ने ऐसे सभी लोगों से अपील की है कि वे डीएमसी अधिनियम 1957 के तहत संभावित दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सुनियो योजना का लाभ उठाएं. साथ ही, जो लोग अब तक कर के दायरे में नहीं आए हैं, उनसे भी आगे आने का आग्रह किया गया है.

31 जनवरी 2026 तक बढ़ी योजना, बाद में सख्ती तय

करदाताओं की सुविधा को देखते हुए 'सुनियो' योजना को 5 प्रतिशत के मामूली जुर्माने के साथ 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है. निगम ने साफ किया है कि इसके बाद कर न भरने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. करदाता निगम के आधिकारिक संपत्ति कर पोर्टल www.mcdonline.nic.in/ptrmcd के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 17 Jan 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
MCD DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘यह मामला सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी
‘सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले कैलाश सत्यार्थी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd ODI: तीसरे वनडे में ऐसी हो सकती है भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
तीसरे वनडे में ऐसी हो सकती है IND vs NZ की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
बॉलीवुड
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: धर्म का अपमान या kashi का उत्थान..चीन मूर्तियों के विध्वंस का सच क्या? |Manikarnika
Indore News: 24 मौतों के बाद एक्शन मोड में विपक्ष, Mohan सरकार की बढ़ेगी मुश्किलें? | Rahul Gandhi
PM Modi Mission India: 'BJP सरकार बनाइए हम इनको देश से बाहर निकालेंगे'- पीएम मोदी | Mamata Banerjee
PM Modi Mission India: PM मोदी की बंगाल को बड़ी सौगात, Vande Bharat Sleeper का किया शुभारंभ ABP
Patna के Caramli Chak में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग | Fire News | ABP News | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘यह मामला सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी
‘सिर्फ चिंताजनक नहीं, बल्कि कलंक...’, एआर रहमान के आरोपों पर बोले कैलाश सत्यार्थी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
'अगर कोई आना चाहता है तो...', हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर बोले BJP प्रदेश अध्यक्ष
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd ODI: तीसरे वनडे में ऐसी हो सकती है भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
तीसरे वनडे में ऐसी हो सकती है IND vs NZ की प्लेइंग इलेवन, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
बॉलीवुड
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
क्या करते हैं डिंपल कपाड़िया के छोटे दामाद, बेटी का बॉलीवुड करियर रहा एकदम फ्लॉप
इंडिया
'भ्रष्टाचार की पार्टी है TMC, घुसपैठियों को वोटर...', प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा से ममता बनर्जी पर साधा निशाना
'भ्रष्टाचार की पार्टी TMC, घुसपैठियों को वोट...', PM मोदी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
ट्रेंडिंग
"पूरा फैशन मिट्टी में मिला दिया" बर्थडे गर्ल का दोस्तों ने बनाया भूत, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
यूटिलिटी
मिक्सर के किसी भी जार में कुछ भी पीसने लग जाते हैं, जानें किस काम के लिए कौन सा जार होता है परफेक्ट?
मिक्सर के किसी भी जार में कुछ भी पीसने लग जाते हैं, जानें किस काम के लिए कौन सा जार होता है परफेक्ट?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget