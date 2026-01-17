प्रोपर्टी टैक्स कलेक्शन में दिल्ली नगर निगम ने छुआ ऐतिहासिक आंकड़ा, इस पहल से MCD के राजस्व में भारी इजाफा
MCD Property Tax Collection Record: दिल्ली नगर निगम के असेसमेंट एंड कलेक्शन विभाग ने 31 दिसंबर 2025 तक 2,705 करोड़ रुपये से अधिक का प्रोपर्टी टैक्स संग्रह कर लिया है.
दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में संपत्ति कर संग्रह के मोर्चे पर नया इतिहास रच दिया है. 'सुनियो' (SUNIYO) संपत्ति कर माफी योजना को मिले जबरदस्त समर्थन और निगम प्रशासन की रणनीतिक कार्यशैली के चलते कर राजस्व में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आंकड़े साफ बताते हैं कि निगम की यह पहल न सिर्फ सफल रही है बल्कि आने वाले समय में नगर निगम की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने वाली साबित होगी.
प्रोपर्टी टैक्स संग्रह में अब तक की सबसे बड़ी छलांग
दिल्ली नगर निगम के असेसमेंट एंड कलेक्शन विभाग ने 31 दिसंबर 2025 तक 2,705 करोड़ रुपये से अधिक का संपत्ति कर संग्रह कर लिया है. यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत अधिक है. निगम के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा संपत्ति कर संग्रह माना जा रहा है, जिसने वित्तीय प्रबंधन के नए मानक स्थापित किए हैं.
टैक्सपेयर्स की संख्या बढ़ी
वित्तीय वर्ष 2024–25 की तुलना में संपत्ति करदाताओं की संख्या में करीब 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जहां पिछले वर्ष करदाताओं की संख्या 10,31,177 थी, वहीं अब यह बढ़कर 12,43,375 हो गई है. इस उपलब्धि के पीछे दिल्ली के महापौर सरदार राजा इक़बाल सिंह का दूरदर्शी नेतृत्व, निरंतर मार्गदर्शन और असेसमेंट एंड कलेक्शन विभाग के अथक प्रयास अहम माने जा रहे हैं.
असेसमेंट एंड कलेक्शन विभाग ने इस रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन का श्रेय निगम आयुक्त अश्वनी कुमार के नेतृत्व में अपनाई गई बहुआयामी रणनीति को दिया है. इसमें करदाता सुविधा बढ़ाने, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और प्रभावी प्रवर्तन पर विशेष जोर दिया गया. डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरल प्रक्रियाओं ने भी करदाताओं का भरोसा बढ़ाया है.
'सुनियो' योजना ने बदली तस्वीर
इस अभूतपूर्व संपत्ति कर संग्रह का सबसे बड़ा कारण 'सुनियो' (SUNIYO) संपत्ति कर माफी योजना 2025–26 रही है. योजना के तहत करदाता यदि वित्तीय वर्ष 2025–26 का वर्तमान कर और पिछले पांच वर्षों यानी 2020–21 से 2024–25 तक का बकाया कर जमा करते हैं, तो उन्हें ब्याज और जुर्माने में पूरी छूट दी जा रही है. इस प्रावधान ने बड़ी संख्या में लोगों को कर भुगतान के लिए प्रेरित किया.
'सुनियो' योजना से किसे मिला फायदा?
सुनियो योजना से उन करदाताओं को विशेष लाभ मिला है, जिन्होंने पूर्व में गलत संपत्ति कर रिटर्न दाखिल किया था या कम कर भुगतान किया था. इसके अलावा, वे करदाता भी आगे आए हैं जिन्होंने केवल एक या दो वर्षों का कर भरा था और बाद के वर्षों में भुगतान नहीं किया था. योजना ने ऐसे सभी मामलों को नियमित करने का अवसर प्रदान किया है.
1.70 लाख से अधिक करदाताओं ने उठाया लाभ
31 दिसंबर 2025 तक लगभग 1.70 लाख करदाताओं ने सुनियो योजना का लाभ लिया है. इसके परिणामस्वरूप करीब 933 करोड़ रुपये का अतिरिक्त संपत्ति कर राजस्व निगम को प्राप्त हुआ है. खास बात यह है कि इसमें लगभग 91 हजार नए करदाताओं से 320 करोड़ रुपये का कर संग्रह शामिल है, जो कर आधार के विस्तार को दर्शाता है.
अब भी लाखों करदाता योजना से बाहर!
निगम के अनुसार अभी भी 6 लाख से अधिक ऐसे पंजीकृत करदाता हैं, जिन्होंने या तो कम कर जमा किया है या अब तक कोई भुगतान नहीं किया है. नगर निगम ने ऐसे सभी लोगों से अपील की है कि वे डीएमसी अधिनियम 1957 के तहत संभावित दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सुनियो योजना का लाभ उठाएं. साथ ही, जो लोग अब तक कर के दायरे में नहीं आए हैं, उनसे भी आगे आने का आग्रह किया गया है.
31 जनवरी 2026 तक बढ़ी योजना, बाद में सख्ती तय
करदाताओं की सुविधा को देखते हुए 'सुनियो' योजना को 5 प्रतिशत के मामूली जुर्माने के साथ 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है. निगम ने साफ किया है कि इसके बाद कर न भरने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. करदाता निगम के आधिकारिक संपत्ति कर पोर्टल www.mcdonline.nic.in/ptrmcd के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं.
