दिल्ली नगर निगम चुनाव में चांदनी महल वार्ड इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबले का गवाह बना. यहां से निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद इमरान ने 4600 वोटों के बड़े अंतर से शानदार जीत दर्ज की है. इस जीत ने न केवल स्थानीय राजनीति में नई चर्चा पैदा की है, बल्कि बीजेपी, आप और कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि तीनों पार्टियों के प्रत्याशी इमरान के सामने कहीं नहीं टिक सके.

मोहम्मद इमरान इस चुनाव में वरिष्ठ नेता और चांदनी महल क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले शोएब इकबाल की सरपरस्ती में मैदान में उतरे थे. बताया जाता है कि इलाके में शोएब इकबाल के मजबूत नेटवर्क और इमरान की जमीनी पकड़ ने मिलकर चुनावी माहौल को उनके पक्ष में मोड़ दिया. चुनाव प्रचार के दौरान इमरान लगातार जनता के बीच अपनी सादगी और स्थानीय मुद्दों पर स्पष्ट रुख के कारण चर्चा में बने रहे.

4600 वोटों के अंतर से इमरान ने दर्ज की जीत

वार्ड में वोटिंग के दौरान भी इमरान के समर्थन में भारी उत्साह देखा गया. कई मोहल्लों में युवाओं और बुजुर्गों ने खुलकर उनके लिए मतदान किया. चुनावी नतीजे आने के बाद जब इमरान की बढ़त 1000 से पार हुई, तभी राजनीतिक गलियारों में साफ हो गया था कि इस बार मुकाबला एकतरफा होने जा रहा है. अंतिम परिणाम में 4600 वोटों का अंतर दर्ज हुआ, जो कि किसी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए बेहद बड़ी जीत मानी जा रही है.

