दिल्ली में पार्षदों के लिए खुशखबरी, MCD बजट में भत्ते में बढ़ोतरी समेत IVP के 19 प्रस्ताव मंजूर

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दिल्ली नगर निगम के बजट को शुक्रवार को हुई सदन की बैठक में पारित कर दिया गया. जिसमें इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) के कई प्रमुख प्रस्तावों को शामिल किया गया है. बजट में शामिल इन प्रस्तावों को पार्टी की बड़ी सियासी और संगठनात्मक उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है.

इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नेता व वरिष्ठ निगम पार्षद मुकेश गोयल और हेमचंद गोयल ने बताया कि पारित बजट में निगम पार्षदों को मिलने वाले बैठक भत्ते को 300 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव शामिल किया गया है. यह बढ़ोतरी पार्षदों की जिम्मेदारियों और बढ़ते कार्यभार को ध्यान में रखते हुए की गई है.

पूर्व पार्षदों और आश्रितों को भी मिलेगी मुफ्त बुकिंग सुविधा

बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि निगम पार्षदों, पूर्व निगम पार्षदों और उनके आश्रितों को समारोहों के आयोजन के लिए एमसीडी के पार्क और सामुदायिक भवनों की निःशुल्क बुकिंग की सुविधा दी जाएगी. इससे स्थानीय स्तर पर सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन में राहत मिलने की उम्मीद है.

एमसीडी अस्पतालों में कैशलेस सुविधा का प्रावधान

आईवीपी नेताओं के अनुसार, पार्षदों, पूर्व पार्षदों और उनके आश्रितों को एमसीडी के अस्पतालों और औषधालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है. इस कदम को स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है.

19 अन्य प्रस्ताव भी हुए शामिल

पार्टी नेताओं ने बताया कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी द्वारा दिए गए 19 अन्य प्रमुख प्रस्तावों को भी बजट में स्थान मिला है. इनमें मुकेश गोयल के 9, हेमचंद गोयल के 6, उषा शर्मा के 2 तथा राजेश कुमार लाड़ी और साहिब कुमार के एक-एक प्रस्ताव शामिल हैं.

आईवीपी नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी केवल सियासी बयानबाजी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दिल्लीवासियों की सुविधा और जमीनी जरूरतों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करती है. उनका दावा है कि बजट में शामिल प्रस्ताव इसी सोच और जनहित की प्राथमिकता का परिणाम हैं.

