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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में आज मटकी फोड़ लीग का आयोजन, इन रास्तों पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली में आज मटकी फोड़ लीग का आयोजन, इन रास्तों पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में में आज शाम से देर रात तक ‘मटकी फोड़ लीग (MPL) सीजन-2’ का आयोजन होना है, जिसके चलते ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 04 Sep 2026 02:51 PM (IST)
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पूर्वी दिल्ली में आज शाम से देर रात तक ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है. सूरजमल विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार (4 सिंतबर) को ‘मटकी फोड़ लीग (MPL) सीजन-2’ का आयोजन होना है. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की है.

शाम 3 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम, देर रात तक रहेगी हलचल

‘गोविंदा आला रे’ थीम पर आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम शुक्रवार, 4 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. कार्यक्रम का असर देर रात तक रहने की संभावना है और इसका निर्धारित समय रात 1 बजे तक है, यानी 5 सितंबर की सुबह तक आयोजन स्थल के आसपास आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों और रोजाना इस क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रियों को कार्यक्रम के दौरान यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सूरजमल विहार के आसपास की सड़कों से बचने की सलाह दी है. खासतौर पर पूर्वी दिल्ली की तरफ जाने वाले लोगों से कहा गया है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें और जरूरत के अनुसार वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.

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ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का करें पालन

मटकी फोड़ लीग देखने के लिए पहुंचने वाले लोगों के लिए पार्किंग को लेकर भी ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं. दर्शकों और आगंतुकों को अपने वाहन केवल यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भीतर बनाए गए निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में ही खड़ा करने को कहा गया है. आसपास की सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है.

कार्यक्रम के दौरान यातायात को सामान्य बनाए रखने के लिए ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती रहेगी. पुलिस ने वाहन चालकों और कार्यक्रम में आने वाले लोगों से मौके पर मौजूद ट्रैफिक कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि भीड़ के बीच वाहनों और लोगों की आवाजाही सुचारू रखी जा सके.

रास्ते में फंसने पर यहां से मिलेगी मदद

यात्रा के दौरान रूट से जुड़ी जानकारी या किसी तरह की ट्रैफिक सहायता की जरूरत होने पर लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 1095 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा व्हाट्सऐप के जरिए 8750871493 नंबर पर भी जानकारी ली जा सकती है.

मटकी फोड़ लीग (MPL) सीजन-2 का आयोजन शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को सूरजमल विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा. कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शुरू होकर रात 1 बजे तक चलेगा. इस दौरान यात्रियों को आयोजन स्थल और आसपास की सड़कों से बचने तथा जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है. कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोग अपने वाहन केवल कॉम्प्लेक्स के भीतर निर्धारित पार्किंग क्षेत्र में ही खड़ा करें.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 02:51 PM (IST)
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Delhi Traffic Advisory DELHI NEWS
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