न्यू ईयर 2026: दिल्ली के बाजार और होटल-रेस्तरां में जश्न की रौनक और धमाकेदार ऑफर्स

साल के आखिरी दिनों में राजधानी का बाजार केवल खरीदारी का ठिकाना नहीं, बल्कि उत्सव का केंद्र बन गया है. सड़कों से लेकर मॉल और होटल-रेस्तरां तक, हर जगह नए साल के स्वागत की हलचल साफ नजर आ रही है. भीड़, रोशनी और ऑफर्स के इस संगम ने कारोबारियों की उम्मीदों को नई उड़ान दी है. नए साल के जश्न से पहले शहर के प्रमुख बाजारों में असाधारण चहल-पहल देखी जा रही है. शाम ढलते ही बाजारों में कदम रखने की जगह नहीं बच रही है. युवा वर्ग, परिवार और पर्यटक देर रात तक खरीदारी करते नजर आ रहे हैं. कपड़ों, गिफ्ट आइटम, सजावटी सामान और पार्टी एक्सेसरीज की मांग में तेज उछाल आया है.

होटल, रेस्तरां और क्लबों में खास तैयारी

31 दिसंबर की रात को खास बनाने के लिए होटल, रेस्तरां और क्लब पूरी तैयारी में जुटे हैं. लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट, थीम पार्टी और स्पेशल डिनर मेन्यू के जरिए ग्राहकों को आकर्षित किया जा रहा है. कई जगहों पर सीमित सीटों के चलते पहले ही एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी है. जश्न के लिए अलग-अलग बजट में पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं.

नए साल की पार्टी के लिए लोग खुलकर खर्च करने के मूड में हैं. प्रति व्यक्ति पैकेज तीन हजार रुपये से शुरू होकर आठ हजार रुपये या उससे अधिक तक पहुंच रहा है. खाने-पीने के साथ मनोरंजन को शामिल कर आकर्षक ऑफर्स तैयार किए गए हैं. कारोबारी मानते हैं कि इस साल औसत खर्च में बीते वर्षों की तुलना में बढ़ोतरी हुई है. होटल और रेस्तरां संगठनों के अनुसार, इस बार बुकिंग का ट्रेंड अलग नजर आ रहा है. बड़ी संख्या में लोग शहर से बाहर जाने के बजाय स्थानीय आयोजनों को प्राथमिकता दे रहे हैं. छोटे और मिड-रेंज होटल भी अच्छी प्रतिक्रिया पा रहे हैं. परिवार और दोस्तों के साथ सुरक्षित और नियंत्रित माहौल में जश्न मनाने की चाह बढ़ी है.

व्यापारियों को नए साल से बड़ी उम्मीदें व्यापारी संगठनों का कहना है कि साल के अंत में बढ़ी खरीदारी से बाजार को बड़ा संबल मिला है. नए साल की शुरुआत बेहतर कारोबार के संकेत दे रही है. बदलती लाइफस्टाइल और युवाओं की बढ़ती खर्च क्षमता बाजार की रफ्तार को आगे बढ़ा रही है. अनुमान है कि इस जश्न से करोड़ों रुपये का अतिरिक्त कारोबार पैदा होगा.

भीड़ को देखते हुए आयोजकों और प्रशासन की ओर से सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए गए हैं. पार्किंग, एंट्री कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जश्न सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो. एबीपी लाइव से बात करते हुए दिल्ली होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर एसोसिएशन प्रेसिडेंट लवलीन आनंद ने बताया कि युवाओं का सबसे ज्यादा पसंद गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट्स होते है जिसके चलते ऑनर न्यू ईयर का डेकोरेशन काफ़ी अच्छे से करते है लाइटिंग लगाते है, सारे होटल्स सजे हुए है और हम लोग काफ़ी ऑफर्स भी दे रहे हैं. न्यू ईयर पर आकर गेस्ट रहते है तो उन्हें 20% डिस्काउंट भी दिया जाएगा. खाने पर भी 15-20% डिस्काउंट उपलब्ध कराते है ताकि नये साल पर लोग भी इन डिस्काउंट्स का लुफ्त उठा सके और ज़्यादा से ज्यादा गेस्ट आए.