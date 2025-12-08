दिल्ली के युवक से डेटिंग ऐप पर प्यार का झांसा, फिर लाखों की ठगी, विदेशी आरोपी गिरफ्तार

डेटिंग एप पर मिली दोस्ती दिल्ली के युवक को इतनी महंगी पड़ेगी, उसका अंदाजा भी शायद उसने कभी नहीं लगाया होगा. एक खूबसूरत लड़की से हुई बातचीत, भरोसे का रिश्ता बनने लगा और फिर शुरू हुआ फरेब का खेल. चंद दिनों में ही उस युवक को एक हाई प्रॉफिटेबल बिज़नेस का सपना दिखाकर उससे 1 लाख 90 हजार रुपये ऐंठ लिए गए. बाद में पता चला कि लड़की तो थी ही नहीं. उसकी आड़ में रोमांस और निवेश दोनों का जाल बिछा रहा था एक विदेशी ठग.

शातिर विदेशी ठग गिरफ्तार, सबूत भी मिले

अमित गोयल डीसीपी साउथ-वेस्ट ने बताया कि, इस हाई-प्रोफाइल केस का खुलासा करते हुए एक कुख्यात युगांडाई नागरिक माइकल ईगा (38) को गिरफ्तार किया गया है. यह शातिर बदमाश सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पर फर्जी महिलाओं की प्रोफाइल बनाकर लोगों को प्यार के जाल में फांसता था. उसके पास से 22,500 रुपये नकद, चार मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और छह डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं.

ऐसे फंसाता था शिकार

डीसीपी के मुताबिक, किशनगढ़ के रहने वाले एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी मुलाकात “Happn” डेटिंग ऐप पर एक लड़की से हुई. उसने खुद को ‘Echem’ नाम की ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी का कर्मचारी बताया. धीरे-धीरे उसने उसका विश्वास जीता और फिर उसे एक बिज़नेस ऑफर दिया. जिंसमें उसने असम का एक खास तेल, 2 लाख रुपये लीटर खरीद कर 3.5 लाख में बेचकर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया.

जिसका भरोसा करके युवक ने अलग-अलग खातों के माध्यम से 190000 रुपये भेज दिए. जैसे ही पैसा पहुंचा, लड़की गायब, नंबर ब्लॉक और कहानी खत्म. जब युवक को ठगी का एहसास हुआ तो उसने साइबर पुलिस में इसकी शिकायत दी.

ताबड़तोड़ छापेमारी और डिजिटल रोमियो की गिरफ़्तारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर प्रवेश कौशिक की टीम जिंसमें SI सोंबीर, HC जितेंद्र और HC पुनीत शामिल थे, का गठन किया गया. टीम ने टेक्निकल सर्विलांस, डिजिटल फुटप्रिंट और मनी-ट्रेल के सहारे आरोपी की लोकेशन तलाशनी शुरू की. गुरुग्राम, महरौली, बुराड़ी सहित कई जगह दबिशें दी गईं, आरोपी लगातार ठिकाने बदलता रहा लेकिन टीम ने भी हार नहीं मानी. आख़िरकार बुराड़ी में उसे धरदबोचा गया. जांच में यह भी पता चला कि आरोपी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा था.

पूछताछ में माइकल ने खुलासा किया कि, वह अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें इस्तेमाल कर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाता था. जिसके सहारे वह अपने शिकार का भरोसा जीतता था और फिर प्यार का झांसा दे कर उनसे निवेश के नाम पर मोटी रकम ठग लेता था. NCRP पोर्टल से जुड़े 14 मामलों में वह पकड़ा गया है, जिनकी कुल ठगी रकम कई करोड़ रुपये तक जाती है. आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.