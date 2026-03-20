Delhi News: सीढ़ियों पर कूड़ा बना खूनी विवाद की वजह, मामूली झगड़े में युवक की चाकू से हत्या

दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक मामूली घरेलू विवाद ने भयावह मोड़ ले लिया, जहां सीढ़ियों पर कूड़ा फेंकने को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने एक युवक की जान ले ली. पड़ोसियों के बीच बढ़ा तनाव कुछ ही देर में हिंसा में बदल गया और एक परिवार का चिराग बुझ गया.

घटना राजपुरा गुड़मंडी स्थित एक मकान की है, जहां 24 वर्षीय सुमित अपने परिवार के साथ पहली मंजिल पर रहता था. उसी इमारत की दूसरी मंजिल पर आरोपी सूरज अपने परिजनों के साथ रह रहा था. रोजमर्रा की तरह दिखने वाला यह पड़ोसी रिश्ता अचानक दुश्मनी में बदल गया.

देर रात झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस

बताया जा रहा है कि 18 मार्च की रात करीब 11 बजे पुलिस को झगड़े की कॉल मिली. सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, जहां हालात पहले ही बिगड़ चुके थे. शुरुआती जांच में सामने आया कि विवाद की जड़ सीढ़ियों पर कूड़ा फेंकने को लेकर हुई बहस थी.

गुस्से में चाकू लेकर लौटा आरोपी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बहस के बाद मामला शांत होता दिखा, लेकिन कुछ देर बाद सूरज अपने कमरे से चाकू लेकर वापस आया. उसने अचानक सुमित पर पीछे से हमला कर दिया और कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

बचाव करने आया भाई भी हुआ घायल

हमले के दौरान सुमित का भाई अमित बीच-बचाव के लिए आगे आया, लेकिन आरोपी ने उस पर भी वार कर दिया. इस हमले में अमित भी घायल हो गया. दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुमित को मृत घोषित कर दिया.

परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक की बहन के अनुसार, विवाद की शुरुआत तब हुई जब आरोपी ने ऊपर से उनके फ्लोर की सीढ़ियों पर कूड़ा फेंका. इसका विरोध करने पर पहले कहासुनी हुई और फिर मामला हिंसक हो गया. परिवार ने आरोपी और उसके घरवालों पर झगड़ा बढ़ाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने 18 वर्षीय आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है.