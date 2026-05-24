घर में रहकर रचा खेल, पैरालाइज्ड जीजा के खातों से करता रहा चोरी, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. जिस साले पर लकवाग्रस्त जीजा और उसके परिवार ने आंख मूंदकर भरोसा किया, उसी ने देखभाल के बहाने बैंक खातों तक पहुंच बनाकर करीब 1.48 लाख हड़प लिए. नॉर्थ जिले की साइबर थाना पुलिस ने आरोपी शुभम जैन को गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज धोखाधड़ी का खुलासा किया है.

आरोपी ने परिवार का भरोसा जीतकर किया वारदात का अंजाम

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़ित रोहन अग्रवाल बुराड़ी में ट्यूशन सेंटर चलाते हैं. जनवरी 2026 में ब्रेन स्ट्रोक के कारण उन्हें लकवा मार गया था. इसके बाद उनका साला शुभम जैन घर में रहकर उनकी देखभाल करने लगा. परिवार ने उसे इतना भरोसेमंद मान लिया कि दवाइयों और घरेलू खर्चों के लिए बैंकिंग से जुड़ी जानकारी भी साझा कर दी.

मामले का खुलासा तब हुआ जब ट्यूशन सेंटर की फीस के लिए इस्तेमाल हो रहे बैंक खाते से लगातार छोटी-छोटी रकम गायब होने लगी. जांच में पता चला कि कुल 1,48,626 बिना अनुमति के अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए निकाल लिए गए हैं. इसके बाद 13 मई को NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई और साइबर थाना नॉर्थ में ई-एफआईआर दर्ज हुई.

दिल्ली पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस कर किया मामले का खुलासा

जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ित का मोबाइल खंगाला, लेकिन कोई मालवेयर या संदिग्ध ऐप नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने पैसों के ट्रेल को ट्रैक किया. पता चला कि 1.46 लाख एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एक खाते में भेजे गए जो आतमजीत सिंह के नाम पर था. आगे की जांच में यह रकम शुबहम जैन तक पहुंचती मिली.

पुलिस को एक अहम सुराग तब मिला जब खाते से चार हजार एक ट्रैवल एजेंसी को ट्रांसफर किए जाने का पता चला. एजेंसी ने बताया कि यह रकम दिल्ली से मणिकरण जाने के लिए गाड़ी बुक कराने में इस्तेमाल हुई थी और बुकिंग शुभम जैन ने कराई थी.

आरोपी ने खुद को बताया बड़ी कंपनी का कर्मचारी

दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे किए. बेरोजगार होने के बावजूद वह खुद को बड़ी कंपनी में नौकरी करने वाला और विदेश यात्राएं करने वाला बताता था उसने अपने मोबाइल में दो व्हाट्सएप अकाउंट बना रखे थे और फर्जी चैट तैयार कर परिवार को दिखाता था ताकि उसकी झूठी लाइफस्टाइल पर कोई शक न करे.

दवाइयों और घरेलू खर्चों के नाम पर निकालता था पैसे

पुलिस के मुताबिक आरोपी दवाइयों और घरेलू खर्चों के नाम पर बैंक खातों तक पहुंच हासिल करता रहा और फिर छोटी-छोटी रकम दोस्त के खाते में ट्रांसफर करता रहा ताकि किसी को शक न हो. चोरी के पैसों से वह घूमने-फिरने और निजी खर्च पूरे कर रहा था. यहां तक कि वह लोगों से यह कहकर उधार भी मांगता था कि उसकी UPI लिमिट खत्म हो गई है. आरोपी शुभम जैन दसवीं तक पढ़ा है और फिलहाल बेरोजगार है.पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है.