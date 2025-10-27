इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर खुद को सेना का अफसर बताने वाले एक युवक ने सफदरजंग अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर के साथ रेप किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान छतरपुर के रहने वाले आरव के रूप में हुई है. वह अमेजन कम्पनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता है.

पीड़ित डॉक्टर की उम्र 27 साल है और वह मस्जिद मोठ इलाके में किराए के घर पर रहती है. डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि अप्रैल 2025 में उसकी इंस्टाग्राम पर आरव नाम के युवक से दोस्ती हुई. दोनों ने एक-दूसरे का व्हाट्सएप नंबर लिया और कई महीनों तक बात होती रही.

युवक ने डॉक्टर को बताया कि वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट है और इस समय कश्मीर में तैनात है. भरोसा दिलाने के लिए आरोपी ने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर अपनी फोटो भी भेजी. अक्टूबर 2025 में वह डॉक्टर के घर मिलने पहुंचा.

डॉक्टर का आरोप है कि आरोपी ने उसे खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया. डॉक्टर के बेहोश होने पर आरोपी ने दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गया. होश आने पर डॉक्टर ने हिम्मत दिखाते हुए 16 अक्टूबर को सफदरजंग एंक्लेव थाने में शिकायत दर्ज कराई.

ऑनलाइन खरीदी थी सेना की वर्दी

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने दिल्ली कैंट इलाके की एक दुकान से ऑनलाइन भारतीय सेना की वर्दी खरीदी थी. उसी वर्दी में फोटो खींचकर वह डॉक्टर को भेजता था ताकि उसके झूठ पर विश्वास हो जाए.

गिरफ्तारी और केस दर्ज

पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को छतरपुर में ट्रेस किया और छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 64(1)/351/319/123/335 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.