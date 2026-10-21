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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसीलमपुर में सीगरेट पीने के विवाद में युवक की हत्या, नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार

सीलमपुर में सीगरेट पीने के विवाद में युवक की हत्या, नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार

दिल्ली के सेंट्रल पार्क में सिगरेट पीने को लेकर हुए विवाद में कुछ युवकों ने सुभान को चाकू मार दिया. नाजुक हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 21 Oct 2026 04:59 PM (IST)
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उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में सिगरेट पीने को लेकर शुरू हुआ विवाद एक युवक की जान ले गया. सेंट्रल पार्क में हुई कहासुनी के बाद 20 वर्षीय सुभान पर चाकू से हमला किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इस मामले में सीलमपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज चंद घंटों के भीतर ही दो नाबालिग समेत 6 आरोपियों को दबोच लिया और उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू एवं वारदात के समय पहने गए आरोपियों के कोड़े भी बरामद कर लिए.

पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, 20 अक्टूबर की रात करीब 10:48 बजे जेपीसी अस्पताल से पुलिस को एक युवक को चाकू के हमले से घायल अवस्था में भर्ती कराये जाने की सूचना मिली थी. घायल की पहचान सुभान (20) के रूप में हुई, नूर इलाही के सुभाष मोहल्ले की गली नंबर 7 में रहता था. 

सूचना मिलते ही सीलमपुर थाना पुलिस की टीम शास्त्री पार्क स्थित जेपीसी अस्पताल पहुंची. वहां पीड़ित युवक का अचेत अवस्था में अस्पताल में इलाज जारी था और उसकी हालत गंभीर थी. जिसे देखते हुए उसे आगे के इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया.

सिगरेट पीने को लेकर हुआ विवाद

अस्पताल में घायल युवक के दोस्त मोहसिन (30) ने पुलिस को बताया कि रात करीब 9 बजे दोनों सेंट्रल पार्क में सिगरेट पी रहे थे. इसी दौरान 5-6 अज्ञात लड़के वहां पहुंचे और धूम्रपान करने पर आपत्ति जताई. बात बढ़ी तो दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, इसी दौरान आरोपी लड़कों ने सुभान पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए. जिसके बाद मोहसिन घायल सुभान को तुरंत जेपीसी अस्पताल लेकर पहुंचा.

CCTV फुटेज से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

घटना के बाद सीलमपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसीपी सीलमपुर सुशील कुमार की निगरानी और एसएचओ अभिषेकके नेतृत्व में गठित इंस्पेक्टर दीपक भारद्वाज, एसआई सुधांशु, एसआई शिवम, एसआई मंजीत, एएसआई धर्मेंद्र, हेड कांस्टेबल मनीष, अजीत, सोहनवीर, संदीप एवं अन्य की टीम का गठन किया गया.

आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल

टीम ने आसपास के इलाकों के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और अलग-अलग स्रोतों से साक्ष्य जुटाए. लगातार जांच और सुरागों के आधार पर पुलिस ने छह आरोपियों को पकड़ लिया. इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में पकड़े गए युवकों की पहचान अमन खान उर्फ अरशू (21), अफजल खान (18), अब्दुल मोमिन (18) और शोएब मिर्जा (18) के रूप में हुई है. ये सभी दिल्ली के सीलमपुर और गौतमपुरी इलाके के रहने वाले हैं.

वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद

जांच के दौरान पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया एक चाकू बरामद किया है. इसके अलावा घटना के समय आरोपियों ने जो कपड़े पहने हुए थे, उन्हें भी बरामद किया गया. जांच के दौरान अस्पताल में युवक की मौत की सूचना मिली, जिसके बाद इस मामले में हत्या की धाराएं भी जोड़ी गई. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 04:59 PM (IST)
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DELHI NEWS DELHI POLICE
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