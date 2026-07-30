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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: शराब के लिए पैसे मांगे, इनकार पर हथौड़े से की मां की हत्या

दिल्ली: शराब के लिए पैसे मांगे, इनकार पर हथौड़े से की मां की हत्या

Delhi News In Hindi: मैदानगढ़ी इलाके में शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलने पर एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद वरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 30 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलने पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी 60 वर्षीय मां की कथित तौर पर पीट-पीटकर और हथौड़े से वार कर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है.

घर के अंदर घायल मिलीं बुजुर्ग महिला, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

यह घटना दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ी थाना क्षेत्र के खड़क गांव स्थित यूपी कॉलोनी की है. मंगलवार रात PCR कॉल से पुलिस को एक महिला की हत्या की सूचना मिली. सूचना मिलते ही मैदानगढ़ी थाना पुलिस, क्राइम टीम और एफएसएल (FSL) की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल के अनुसार, घर के भीतर 60 वर्षीय चिंता देवी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिलीं. उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण किया गया और जांच के लिए जरूरी साक्ष्य कब्जे में लिए गए.

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शराब के लिए पैसे ना मिलने पर मां पर टूट पड़ा बेटा

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतका के छोटे बेटे अमोद ने कथित तौर पर अपनी मां से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगे थे. मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि गुस्से में अमोद ने पहले अपनी मां के साथ मारपीट की और फिर हथौड़े से कई वार कर दिए, जिससे उनकी मौत हो गई.

मृतका की बहू अनीता देवी ने बताया कि घटना के समय परिवार के कई सदस्य घर में मौजूद थे. उनके मुताबिक, जब अमोद अपनी मां पर हमला कर रहा था तो उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन्हें कमरे से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया. इसके बाद उसने हमला जारी रखा.

वारदात के बाद शव को ठिकाने लगाने की बनाई योजना

परिजनों का आरोप है कि हत्या के बाद आरोपी ने अपनी मां के शव को बिस्तर पर लिटा दिया और उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाने लगा. इस दौरान उसने घर के अन्य लोगों को भी डराया-धमकाया ताकि घटना की जानकारी बाहर न पहुंच सके.

पुलिस उपायुक्त (DCP) ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी. पूछताछ में मृतका के छोटे बेटे अमोद पर हत्या का आरोप सामने आया, जो घटना के बाद फरार हो गया था. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और मामले की आगे की जांच जारी है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE CRIME NEWS
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