दिल्ली के IGNOU रोड पर था इतना बड़ा गड्ढा, ईंटों से भरा पूरा ट्रक अंदर समा गया! दहला देगा Video

दिल्ली के इग्नू रोड पर मेट्रो फेज-4 के निर्माण कार्य के दौरान सड़क धंसने से बड़ा हादसा होते-होते टल गया. 8 जनवरी रात करीब 10.30 बजे इग्नू यूनिवर्सिटी से कुछ ही दूरी पर सड़क में कई फुट लंबा और चौड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें ईंटों से लदा एक भारी ट्रक देखते ही देखते समा गया. ट्रक चालक सरफराज, खलासी और आसपास मौजूद लोगों ने शीशा तोड़कर बाहर निकलते हुए अपनी जान बचाई.

दरअसल, इग्नू रोड पर चल रहे मेट्रो फेज-4 के कार्य के कारण सड़क के नीचे की मिट्टी खोखली हो गई थी. इसी दौरान रात के समय ईंटों से लदा ट्रक सड़क से गुजर रहा था, तभी अचानक सड़क धंस गई और पूरा ट्रक गहरे गड्ढे में चला गया. घटना के समय इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को घेरकर यातायात रोक दिया गया.

VIDEO | Delhi: A bricks-laden truck toppled after road caved-in on IGNOU Road last night.#Delhi #DelhiNews



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/0rLzuX73bl — Press Trust of India (@PTI_News) January 9, 2026

हादसे में कोई हताहत नहीं

इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन सड़क पर बड़ा गड्ढा बनने से इलाके में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं.

घटना के बाद स्थानीय निवासियों और वाहन चालकों ने मेट्रो निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि लगातार खुदाई और भारी मशीनों के इस्तेमाल से सड़कें कमजोर हो रही हैं. दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने कहा कि मेट्रो के कार्यों के कारण दिल्ली की कई सड़कें खोखली हो गई हैं. उन्होंने मांग की कि निर्माण कार्य के दौरान सड़क सुरक्षा और मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके.

Delhi: A brick-laden truck fell into a deep sinkhole on IGNOU Road in Delhi during Metro Phase-4 construction work. The driver and helper were rescued pic.twitter.com/i0cTRS9GO1 — IANS (@ians_india) January 9, 2026

चालक की आपबीती और पुलिस की कार्रवाई.

ट्रक चालक सरफराज ने बताया कि अचानक सड़क धंसने से उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला और ट्रक सीधे गड्ढे में चला गया. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते शीशा न तोड़ा जाता तो जान को गंभीर खतरा हो सकता था. दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया, ट्रक को निकालने की प्रक्रिया शुरू की और मेट्रो कार्य से जुड़े अधिकारियों से जानकारी ली. फिलहाल सड़क को बंद कर मरम्मत और जांच की जा रही है, ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो.