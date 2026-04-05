पश्चिम एशिया में तनाव के बीच देशभर में LPG गैस की किल्लत के साथ कीमतों में उतार-चढ़ाव तो लगातार देखने को मिल रहा है. वहीं, सरकार बार-बार आश्वासन दे रही है कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है. पूरा स्टॉक उपलब्ध है और रोज लाखों सिलेंडर घर-घर पहुंचाए जा रहे हैं. लेकिन एबीपी न्यूज की जमीनी पड़ताल में सच्चाई कुछ और ही सामने आई है.

दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में स्थिति ऐसी है कि लोग सुबह चार बजे से दोपहर तक तीखी चुभती धूप में एजेंसी के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं, फिर भी उनमें से कई को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा. लोगों का कहना है कि पीछे कई दिनों से घर पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो रही है. ऑनलाइन बुकिंग, OTP सब हो जाने के बावजूद भी सिलेंडर एजेंसी पर ही आकर घंटों की लाइन में खड़ा होकर लेना पड़ रहा है.



घंटों लाइन में लगने के बावजूद नहीं मिल रहा सिलेंडर

मदनपुर खादर में स्थित आनंद गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े मनोरंजन ने एबीपी न्यूज को बताया, “23 तारीख को सिलेंडर बुक किया था, बदरपुर जाकर परसों पर्ची मिली थी और आज दोपहर 12 बजे से लाइन में लगा हूं लेकिन अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है. इस एजेंसी ने घर पर डिलीवरी बंद कर दी है, इसलिए मजबूरी में यहां आना पड़ रहा है. अगर नहीं आयेंगे तो बिना गैस सिलेंडर के घर में खाना कैसे बनेगा?”

एक अन्य महिला अनीता ने कहा, “सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ी हूं लेकिन अभी तक मेरा भी नंबर नहीं आया है. डीएससी नंबर होने के बावजूद घर पर सिलेंडर नहीं आ रहा. हमारे घर में एक सिलेंडर था, अब वो भी खाली हो गया, इसकी वजह से अब हम चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना बना रहे हैं.”

सिलेंडर के लिए धूप में घंटों लाइन में खड़े हैं लोग

निर्मल नाम के एक व्यक्ति ने हाथ दिखाते हुए कहा, “सुबह 10 बजे से लाइन में खड़ा हूं. OTP आ गया था, लेकिन कहा गया कि गैस सिलेंडर जल्दी न लिया तो कैंसल कर देंगे. धूप में घंटों लाइन में खड़ा हूं. ये मेरे हाथ देखिए, मजदूरों से भी बदतर हालत हो गई है. यहां तक कि यहां कोई साफ जवाब भी नहीं दे रहा है. जब सवाल पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि डिलीवरी वाले लड़के हड़ताल पर हैं.”



बुजुर्ग महिला सिलेंडर के लिए 20 दिन से कर रही इंतजार

तीखी धूप में खड़ी एक बुजुर्ग महिला द्रौपदी ने उदास होते हुए बताया, “मैने 22 मार्च को अपना गैस सिलेंडर बुक किया था, लेकिन अब तक सिलेंडर मेरे घर नहीं पहुंचा है. यहां एजेंसी वाले कह रहे हैं सप्लाई बंद है. घर में एक ही सिलेंडर था, वो भी खत्म है. मुझे जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हा जलाना पड़ रहा है.”

ऐसे ही तकरीबन 65 साल के गिरी लाल ने एबीपी न्यूज को बताया, “20 दिन से ज्यादा हो गए है, सिलेंडर अभी तक घर नहीं पहुंचा है. थक-हार कर बदरपुर गया तो वहां कहा गया कि सरिता विहार से ले आओ. अब यहां आया हूं तो फिर लाइन में खड़ा हूं.”

एजेंसी ने रिपोर्टर को रोका, फिर ठीकरा जनता पर फोड़ा

जब एबीपी न्यूज की टीम आनंद गैस एजेंसी पहुंची और यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों आम जनता को घंटों लाइन में खड़ा किया जा रहा है. एबीपी न्यूज़ संवाददाता उज्ज्वल कुमार को पहले गेट पर ही रोक दिया गया, कहा गया, “आपकी अंदर एंट्री नहीं है.” एबीपी न्यूज़ संवाददाता ने गोदाम के मैनेजर सुनील कुमार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधा जवाब देने की बजाय उल्टा जनता पर आरोप लगा दिया.

गैस गोदाम के मैनेजर ने क्या कहा?

गोदाम के मैनेजर सुनील कुमार ने कहा, “हां, मजदूर हड़ताल पर हैं. लेकिन हड़ताल इसलिए है क्योंकि लोग उन्हें परेशान करते हैं. जिनका सिलेंडर बुक ही नहीं है, वो भी सिलेंडर मांगते हैं. एरिया में लेबर को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए वो स्ट्राइक पर हैं.''

जब मैनेजर से पूछा गया कि हड़ताल कब से चल रही है, तो उन्होंने कहा, “पिछले 5-6 दिन से लेबर की स्ट्राइक चल रही है.” ये पूछे जाने पर कि और कितने दिन चलेगी? जवाब था, पता नहीं. एबीपी न्यूज़ संवाददाता ने जब आगे पूछा कि आपने हायर अथॉरिटी को शिकायत की या नहीं? इस पर उन्होंने बात घुमा दी, सुनील ने कहा, “इसका जवाब हमारे मालिक ही देंगे.”

सरकार का दावा और जमीनी हकीकत

सरकार लगातार कह रही है कि LPG की पूरी आपूर्ति है और डिलीवरी सुचारू है. लेकिन मदनपुर खादर और आसपास के इलाकों की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं. जहां एक तरफ दावा है कि ‘घर-घर सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है’, वहीं लोग घंटों धूप में खड़े हैं, खाली पेट लाइन लगा रहे हैं और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनने पर मजबूर हैं.