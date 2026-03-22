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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के महिपालपुर में LPG की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 74 सिलेंडर के साथ 3 गिरफ्तार

दिल्ली के महिपालपुर में LPG की कालाबाजारी का भंडाफोड़, 74 सिलेंडर के साथ 3 गिरफ्तार

Delhi LPG Gas Crisis: दिल्ली के महिपालपुर में LPG सिलेंडर की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है. साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट AATS टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 22 Mar 2026 05:17 PM (IST)
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ईरान - अमेरिका, इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के चलते बाजार में जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पर असर पड़ रहा है. जिसका फायदा उठाते हुए दिल्ली के महिपालपुर इलाके में LPG सिलेंडर की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी का बड़ा खेल, खेला जा रहा था. जिसका साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की AATS टीम ने पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ उनके कब्जे से भारी मात्रा में सिलेंडर एवं उपकरण बरामद करने में कामयाबी पाई है.

डीसीपी अमित गोयल के मुताबिक, साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की AATS टीम को इलाके में LPG सिलेंडर की अवैध गतिविधियों की लगातार सूचना मिल रही थी. 21 मार्च को महिपालपुर स्थित एक ठिकाने पर जमाखोरी की सटीक जानकारी मिलने के बाद टीम ने तुरंत छापा मारा. इस ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर राम कुमार ने किया, जबकि पूरी कार्रवाई ACP ऑप्स संगमित्रा की निगरानी में की गई.

तीन आरोपी मौके से गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों कृष्णा (33), दिनेश साहू (46) और मिथिलेश (39) को गिरफ्तार किया. ये सभी लंबे समय से दिल्ली में रह रहे थे और पिछले तीन वर्षों से अवैध LPG सप्लाई के धंधे में सक्रिय थे. पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम खुलासे किए हैं.

भारी मात्रा में सिलेंडर और उपकरण बरामद

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 74 LPG सिलेंडर बरामद किए, जिनमें 70 घरेलू और 4 कमर्शियल सिलेंडर शामिल हैं. इसके अलावा एक टाटा ऐस गोल्ड वाहन, इलेक्ट्रॉनिक और हैंगिंग वेट मशीनें तथा गैस ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइप भी बरामद किए गए.

जांच के दौरान आरोपियों के पास LPG सिलेंडर के भंडारण या बिक्री से जुड़ा कोई वैध लाइसेंस या अनुमति नहीं मिली. यह पूरा नेटवर्क गैरकानूनी तरीके से संचालित किया जा रहा था, जिससे आम लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही थी.

ज्यादा मुनाफे के लिए गैस ट्रांसफर का खेल

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी भरे हुए सिलेंडरों से खतरनाक तरीके से गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में ट्रांसफर करते थे. इसके लिए वे मेटल पाइप का इस्तेमाल करते थे, जिससे एक ही गैस को कई हिस्सों में बेचकर अधिक मुनाफा कमाया जाता था. आरोपी सिलेंडरों की सप्लाई के लिए टाटा ऐस गोल्ड वाहन का इस्तेमाल करते थे. वे आसपास के इलाकों में बिना बिल के सिलेंडर बेचते थे, जिससे सरकारी नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही थी.

इस मामले में पुलिस ने वसंत कुंज नॉर्थ थाने में मामला दर्ज किया  है. आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है. पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.

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Published at : 22 Mar 2026 05:17 PM (IST)
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