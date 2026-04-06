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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में गैस कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, गोदाम से बिक्री बंद, गरीबों के लिए 5KG सिलेंडर व्यवस्था लागू

दिल्ली में गैस कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, गोदाम से बिक्री बंद, गरीबों के लिए 5KG सिलेंडर व्यवस्था लागू

LPG Crisis News: दिल्ली सरकार ने गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए गोदाम से सीधी बिक्री पर रोक लगाई है. गरीब मजदूरों को 5 किलो सिलेंडर देने और होम डिलीवरी व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी किया गया है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 06 Apr 2026 04:39 PM (IST)
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दिल्ली सरकार ने गैस की कालाबाजारी पर लगाम लगाने और गरीब मजदूरों को राहत देने के लिए नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब गैस गोदामों से सीधे सिलेंडर बेचने पर रोक लगा दी गई है. सरकार का कहना है कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और जरूरतमंद लोगों तक सही कीमत पर गैस पहुंचेगी.

इस आदेश की जमीनी हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज़ की टीम राजघाट स्थित इंडियन आयल कॉर्पोरेशन के गैस गोदाम पहुंची. यहां देखा गया कि सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है. गोदाम के अंदर सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद था और व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से चल रही थी.

गोदाम से बिक्री बंद, होम डिलीवरी पर जोर

गैस गोदाम के मैनेजर योगेश सिंह ने बताया कि अब गोदाम से सीधे सिलेंडर की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी गई है. उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश के मुताबिक अब सिर्फ होम डिलीवरी के जरिए ही सिलेंडर दिया जा रहा है. इससे कालाबाजारी पर रोक लगेगी.

हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 5 किलो के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध हैं. जो ग्राहक बुकिंग करा रहे हैं, उन्हें समय पर डिलीवरी दी जा रही है. कुछ मामलों में जरूरतमंद लोगों को गोदाम से भी रिफिल सिलेंडर दिया जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह नियमों के तहत हो रहा है.

कीमत में बढ़ोतरी, लेकिन सप्लाई में कोई कमी नहीं

योगेश सिंह ने बताया कि पहले 5 किलो का सिलेंडर करीब 200 रुपये के आसपास मिलता था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर 349 रुपये हो गई है. इसके बावजूद सप्लाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं है.उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त गैस स्टॉक है. जो भी बुकिंग आ रही है, उसकी 100 फीसदी डिलीवरी की जा रही है.

गरीबों को राहत देने की कोशिश

सरकार का यह कदम खास तौर पर गरीब मजदूरों को ध्यान में रखकर उठाया गया है, ताकि उन्हें छोटी क्षमता वाले सिलेंडर आसानी से और सही कीमत पर मिल सकें. साथ ही, इससे अवैध तरीके से गैस बेचने वालों पर भी लगाम लगेगी.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 06 Apr 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS LPG Crisis
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