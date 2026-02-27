दिल्ली: आबकारी नीति केस में केजरीवाल-सिसोदिया बरी, आतिशी बोलीं- 'सच की जीत हुई'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Liquor Policy Case: आबकारी नीति केस में केजरीवाल-सिसोदिया बरी, आतिशी बोलीं- 'सच की जीत हुई'

Delhi Liquor Policy Case: आबकारी नीति केस में केजरीवाल-सिसोदिया बरी, आतिशी बोलीं- 'सच की जीत हुई'

Liquor Policy Case News: दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर आतिशी ने कहा, आज पूरे देश के सामने है- भाजपा का षड्यंत्र और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 27 Feb 2026 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली आबकारी नीति मामले में बड़ा मोड़ आ गया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और कुलदीप सिंह को बरी कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका. इसको लेकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी प्रतिक्रिया दी है.

दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "सत्यमेव जयते! चाहे कितने भी झूठे आरोप लगाये, चाहे कितना अत्याचार किया, लेकिन आख़िरकर सच की जीत हुई. आज पूरे देश के सामने है- भाजपा का षड्यंत्र और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी"

पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इसे सच की जीत बताते हुए कहा कि लंबे समय से आम आदमी पार्टी के नेताओं को राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा था.

सत्यमेव जयते!

चाहे कितने भी झूठे आरोप लगाये, चाहे कितना अत्याचार किया, लेकिन आख़िरकर सच की जीत हुई।

आज पूरे देश के सामने है - भाजपा का षड्यंत्र और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी

— Atishi (@AtishiAAP) February 27, 2026

">

कोर्ट ने क्या कहा?

सीबीआई द्वारा दर्ज दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी. अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला.

जज ने साफ किया कि सीबीआई के आरोपों में दम नहीं है और किसी आपराधिक साजिश का ठोस प्रमाण सामने नहीं आया. अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष अपना केस साबित करने में नाकाम रहा. निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है.

गवाहों के बयान पर भी सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चार्जशीट में दर्ज गवाहों के बयानों पर भी सवाल उठाए. जज ने कहा कि गवाह संख्या 5 और 6 के बयान आपस में मेल नहीं खाते. इतना ही नहीं, सीबीआई द्वारा पेश किए गए दस्तावेज भी चार्जशीट से मेल खाते नहीं दिखे. 

इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक लड़ाई में बड़ी जीत के तौर पर देख रही है. पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अब सच देश के सामने है और झूठे आरोपों की सच्चाई उजागर हो चुकी है.

और पढ़ें
Published at : 27 Feb 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Liquor Policy Case ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Liquor Policy Case: आबकारी नीति केस में केजरीवाल-सिसोदिया बरी, आतिशी बोलीं- 'सच की जीत हुई'
दिल्ली: आबकारी नीति केस में केजरीवाल-सिसोदिया बरी, आतिशी बोलीं- 'सच की जीत हुई'
दिल्ली NCR
दिल्ली आबकारी केस: 'हमें प्रताड़ित किया गया, लेकिन ईश्वर हमारे साथ...', सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान
दिल्ली आबकारी केस: 'हमें प्रताड़ित किया गया, लेकिन ईश्वर हमारे साथ...', सुनीता केजरीवाल का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
Delhi Liquor Policy Case Live: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद, मनीष रिहा, सुनीता केजरीवाल बोलीं- पूरे परिवार को परेशान किया
Live: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद, मनीष रिहा, सुनीता केजरीवाल बोलीं- पूरे परिवार को परेशान किया
दिल्ली NCR
Exclusive: ED वाले केस पर पड़ेगा सीबीआई मामले में कोर्ट के फैसले का असर? वकील ने बताया
Exclusive: ED वाले केस पर पड़ेगा सीबीआई मामले में कोर्ट के फैसले का असर? वकील ने बताया
Advertisement

वीडियोज

Vayu Shakti 2026: सुखोई, राफेल फाइटर जेट के बाद अब LCH प्रचंड में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति Murmu
AIMIM विधायक Akbaruddin Owaisi का हमला, 'तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत भी यूपी जैसी' | UP Politics
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद!
Pakistan Afghanistan War: 55 सैनिक ढेर, अफगानिस्तान की एयरस्ट्राइक से दहला इस्लामाबाद! | Taliban
दुनिया के तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच Ideas Of India के मंच पर जुटे दुनिया के दिग्गज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
दिल्ली NCR
Delhi Liquor Policy Case में बरी आप संयोजक, फैसला आते ही भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल, कैमरे के सामने रोने लगे
Delhi Liquor Policy Case में बरी आप संयोजक, फैसला आते ही भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल, कैमरे के सामने रोने लगे
इंडिया
दिल्ली आबकारी नीति के मामले में बरी हुए केजरीवाल-सिसोदिया, फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी CBI
दिल्ली आबकारी नीति के मामले में बरी हुए केजरीवाल-सिसोदिया, फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेगी CBI
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
'कल्कि 2' के बाद दीपिका पादुकोण के हाथ से निकला ये 'इंटरनेशनल प्रोजेक्ट', वजह है शॉकिंग
'कल्कि 2' के बाद दीपिका पादुकोण के हाथ से निकला ये 'इंटरनेशनल प्रोजेक्ट', वजह है शॉकिंग
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल
ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल
हेल्थ
वजन नहीं घट रहा तो घबराएं नहीं, ये 7 संकेत बताते हैं फैट तेजी से हो रहा है कम
वजन नहीं घट रहा तो घबराएं नहीं, ये 7 संकेत बताते हैं फैट तेजी से हो रहा है कम
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget