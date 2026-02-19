'रमजान में दिल्ली की शराब दुकानें हों बंद', AIMIM नेता शोएब जमाई की मांग, सावन माह से की तुलना

नई दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन यानी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई ने रमजान के महीने में सभी शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की है. यह अपील 19 फरवरी को की गई, जब से रमजान शुरू होने की घोषणा हुई है. उन्होंने सावन महीने का जिक्र करते हुए दिल्ली सरकार से सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री और खपत पर रोक लगाने की भी बात कही है.

शोएब जमाई ने ये मांग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए की है जिसमें उन्होंने सरकार से कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि रमजान मुसलमानों का पवित्र महीना है, इसलिए इस दौरान शराब की दुकानें बंद की जानी चाहिए.

उन्होंने अपने पोस्ट में सावन महीने का उदाहरण देते हुए लिखा कि जब सावन में नॉन वेज दुकानों को बंद कर सम्मान दिखाया जाता है, तो रमजान में भी उसी तरह सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग रखी.

हमारी दिल्ली सरकार से अपील है कि रमजान के पवित्र महीने में दिल्ली के अंदर सभी शराब की दुकानों को बंद किया जाए. सार्वजनिक जगहों पर शराब की बिक्री एवं खपत की पाबंदी लगाई जाए.

जब आप सावन के महीने में नॉन वेज की दुकान बंद कराकर सम्मान चाहते हैं तो हमारे पवित्र महीने में भी आपको… — Dr. Shoaib Jamai (@shoaibJamei) February 19, 2026

रमजान की शुरुआत और धार्मिक महत्व

दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से शाही इमाम सैयद शाबान बुखारी ने रमजान की शुरुआत की घोषणा की. रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं और पांच वक्त की नमाज अदा करते हैं. यह महीना रहमत, मगफिरत और नजात का महीना माना जाता है. इस दौरान इफ्तार और सहरी की विशेष परंपरा निभाई जाती है. तरावीह की नमाज, कुरान की तिलावत और जरूरतमंदों को दान देना इस महीने की अहम विशेषताएं हैं.

प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के अवसर पर मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं. आईएएनएस के अनुसार, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह महीना समाज में एकता की भावना को मजबूत करे और हर जगह शांति व खुशहाली लाए. वहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी रमजान की बधाई दी. उन्होंने अपने संदेश में सभी के लिए शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.