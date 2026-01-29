एक्सप्लोरर
मेधा पाटकर मानहानि केस में दिल्ली के LG वीके सक्सेना को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी
Medha Patkar Defamation Case: सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था, जिसमें अब साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को मेधा पाटकर द्वारा दाखिल मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना को सभी आरोपों से बरी कर दिया है.
दरअसल, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था, जिसमें अब साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
