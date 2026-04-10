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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: अब सीधे LG तक पहुंचेगी दिल्ली के लोगों की शिकायत, ‘एलजी लिसनिंग पोस्ट’ प्लेटफॉर्म एक्टिव

Delhi News: अब सीधे LG तक पहुंचेगी दिल्ली के लोगों की शिकायत, ‘एलजी लिसनिंग पोस्ट’ प्लेटफॉर्म एक्टिव

Delhi News In Hindi: दिल्ली LG ने 'एलजी लिसनिंग पोस्ट' फिर सक्रिय किया. अब नागरिक बिना मध्यस्थ के ऐप, वेबसाइट व ईमेल के जरिए सीधे LG को अपनी शिकायतें भेज सकेंगे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 10 Apr 2026 11:03 PM (IST)
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राजधानी के लोगों के लिए अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के शीर्ष तक पहुंचाने का रास्ता आसान हो गया है. दिल्ली के नए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने एक अहम पहल करते हुए नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब लोग अपनी शिकायतें बिना किसी मध्यस्थ के सीधे एलजी कार्यालय तक पहुंचा सकेंगे.

प्रशासन और आम लोगों के बीच दूरी कम करने के उद्देश्य से एलजी ने ‘एलजी लिसनिंग पोस्ट’ प्लेटफॉर्म को फिर से सक्रिय कर दिया है. इस पहल के जरिए नागरिक अब अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे एलजी तक पहुंचा सकते हैं. इसके लिए मोबाइल ऐप के साथ-साथ ईमेल और वेबसाइट जैसे विकल्प भी उपलब्ध कराए गए हैं.

सोशल मीडिया के जरिए भी सुन रहे आवाज

पिछले कुछ समय से एलजी शहर के अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याएं समझ रहे हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वे सक्रिय हैं और लोगों की शिकायतों पर नजर रख रहे हैं. हाल ही में उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे ‘एलजी लिसनिंग पोस्ट’ के माध्यम से अपनी बात साझा करें ताकि उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके.

शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था

एलजी ने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता जनता की आवाज को गंभीरता से सुनना और उस पर त्वरित कार्रवाई करना है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर शिकायत को जिम्मेदारी के साथ लिया जाएगा और उसका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

नागरिकों की शिकायतों को तेजी से सुलझाने के लिए एलजी सचिवालय में एक विशेष सेल का गठन किया गया है. यह सेल एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में काम करेगा और प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा.

कई मामलों में पहले ही मिला समाधान

हाल के हफ्तों में एमसीडी, डीडीए और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से जुड़ी कई शिकायतों का समाधान किया जा चुका है. ये शिकायतें सीधे संवाद और सोशल मीडिया के जरिए एलजी के संज्ञान में आई थीं, जिन पर तेजी से कार्रवाई की गई.

इन माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं अपनी शिकायत

दिल्लीवासी अपनी समस्याएं दर्ज कराने के लिए कई विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं. मोबाइल पर ‘LG Listening Post’ ऐप के जरिए शिकायत भेजी जा सकती है. इसके अलावा Iggc.delhi@nic.in ईमेल आईडी और www.listeningpostdelhi.in वेबसाइट के माध्यम से भी अपनी बात सीधे एलजी कार्यालय तक पहुंचाई जा सकती है.

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Published at : 10 Apr 2026 11:03 PM (IST)
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