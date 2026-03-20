Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी में आयोजित प्रसिद्ध फूल वालों की सैर में श्रद्धापूर्वक भाग लिया और पवित्र दरगाह में फूलों की चादर चढ़ाई. इस दौरान उन्होंने देश की तरक्की, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की. यह आयोजन दिल्ली में परंपरा और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है.

सदियों पुरानी परंपरा है फूल वालों की सैर!

फूल वालों की सैर दिल्ली की सदियों पुरानी परंपरा है, जो हिंदू और मुस्लिम समुदायों की साझा संस्कृति को दर्शाती है. इस आयोजन में योगमाया मंदिर और दरगाह दोनों स्थानों पर श्रद्धा व्यक्त की जाती है.





उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि योगमाया मंदिर और दरगाह में मनाया जाने वाला यह अनोखा उत्सव भारत की गंगा-जमुनी तहजीब और साझा विरासत की खूबसूरत झलक पेश करता है. उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश की विविधता में एकता को मजबूत करता है और समाज में आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है.





दिल्ली की प्रगति, शांति के लिए प्रार्थना- उपराज्यपाल

उपराज्यपाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, "आदरणीय फूल वालों की सैर के अवसर पर, ख्वाजा बख्तियार काकी की पवित्र दरगाह पर पुष्पों की चादर अर्पित की गई. दिल्ली की प्रगति, शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई. योगमाया मंदिर और दरगाह पर मनाया जाने वाला दिल्ली का यह अनूठा त्योहार हमारी समृद्ध मिश्रित संस्कृति और साझा विरासत को दर्शाता है."





आयोजन की परंपरा और वर्तमान स्वरूप

सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. इस आयोजन में फूलों की सजावट, चादर चढ़ाने की रस्म और सांस्कृतिक गतिविधियां प्रमुख आकर्षण होती हैं.

यह मंदिर और दरगाह दोनों में आयोजित किया जाता है. इस दौरान पारंपरिक जुलूस और पूजा-अर्चना की जाती है. इसमें स्थानीय लोगों और प्रशासन की सक्रिय भागीदारी होती है.