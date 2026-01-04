दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र की कार्यवाही सोमवार (05 जनवरी 2026) से शुरू होने जा रही है. विधानसभा का सत्र 5 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगा. सत्र की शुरुआत सुबह 11:00 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से होगा.

इस दौरान सरकार की नीतियों, आगामी योजनाओं और राजधानी से जुड़े प्रमुख मुद्दों का खाका पेश किए जाने की उम्मीद है. दिल्ली सरकार पॉल्यूशन पर चर्चा करेगी. साथ ही प्रदूषण और पर्यावरण पर प्रस्ताव लेकर आएगी.

रेखा गुप्ता सरकार लाएगी तीन कैग रिपोर्ट

जानकारी के मुताबिक रेखा गुप्ता की सरकार सदन में तीन कैग रिपोर्ट लेकर आएगी. इसमें पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का आवास (शीश महल), दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज पर रिपोर्ट आएगी.

सत्र को लेकर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी

शीतकालीन सत्र के मद्देनजर सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं. दिल्ली के LG के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही लगभग 30 मिनट के अंतराल के बाद शुरू की जाएगी. जिसमें सरकार का खास फोकस प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर रहेगा.

सरकार और विपक्ष के बीच हो सकती है तीखी बहस

कैग की रिपोर्टों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज होने की संभावना है. चार दिनों तक चलने वाले विधानसभा के इस सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है. पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा भवन एक बार फिर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा, जहां जनप्रतिनिधि दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएंगे. माना जा रहा है कि यह सत्र दिल्ली की राजनीति की दिशा तय करने में अहम रोल निभा सकता है.

दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से पूर्व में जारी प्रेस नोट में इस बात जिक्र किया गया है कि इस शीतकालीन सत्र का खास महत्व है. विकास कार्यों की प्रगति, प्रशासनिक दक्षता, और वित्तीय अनुशासन जैसे मुद्दों पर खास फोकस किए जाने की संभावना है.